Stadia: Viele Probe-Abos laufen in diesen Tagen aus – Spieler können die Plattform nun auch kostenlos nutzen

Vor ziemlich genau drei Monaten hat Google die Spieleplattform Stadia gestartet und damit einen völlig neuen Bereich betreten, in dem man sehr große Pläne hat. Nachdem sich Stadia nach wie vor in einer Testphase befindet, ist nun langsam der Moment der Wahrheit gekommen. Viele Abos laufen in diesen Tagen aus und die Nutzer müssen sich nun entscheiden, ob sie weiterhin bei Stadia bleiben oder der Spieleplattform den Rücken kehren wollen.



Google hat die Spielefans sehr lange zappeln lassen: Zwischen der ersten Ankündigung von Stadia und dem tatsächlichen Launch lagen nicht weniger als acht Monate. In diesen acht Monaten gab es kleckerweise neue Informationen, was sich – wie sich zuvor kaum jemand vorstellen konnte – auch nach dem Start der Spieleplattform fortgesetzt hat. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass die Stimmung unter den Spielern etwas gekippt ist – was gerade in diesen Tagen doch recht gefährlich sein kann.

Am 19. November 2019 wurde Stadia gestartet und alle Vorbesteller der Founders- oder Premiere Edition konnten endlich mit ihrem Einladungs-Code die Spieleplattform betreten. Ab diesem Tag begann dann auch das dreimonatige Probe-Abo, das sie gemeinsam mit dem Paket erworben haben. Ein Blick in den Kalender verrät uns, dass diese Abos nun auslaufen und sich alle Spieler somit entscheiden müssen, ob sie das Abo verlängern – und erstmals tatsächlich die monatliche Gebühr zahlen – oder vorerst die kostenlose Version verwenden.

Quasi im Vorbeigehen und ohne echte Ankündigung hatte Google verkündet, dass alle Pro-Nutzer, deren Abo in diesen Tagen ausläuft, Stadia nun wahlweise kostenlos verwenden können oder eben die 9,99 Euro pro Monat berappen. Bisher ist Stadia Base noch nicht offiziell gestartet, aber damit die Spieler der ersten Stunde den Zugriff auf ihre teuer gekauften Spiele nicht verlieren, musste Google diese Möglichkeit schaffen, um nicht den nächsten kleinen Shitstorm heraufzubeschwören.

Nun muss man sich fragen, wann offiziell der Startschuss für Stadia Base gegeben wird, das neue Nutzermassen auf die Spieleplattform spülen soll. Erst damit wird es möglich sein, ohne Starterpaket bei Stadia einzusteigen und die gekauften Titel in einer nicht ganz so hohen Bild- und Tonqualität zu spielen.







Viele Nutzer gingen davon aus, dass Google das Stadia Base-Angebot heute starten wird, aber bisher ist davon nichts zu sehen. Das Datum ist natürlich nicht zufällig gewählt, denn mit dem heutigen Tag laufen nicht nur viele Abos aus, sondern es werden viele weitere Smartphones unterstützt, während bisher ein Pixel-Smartphone für den mobilen Spaß Voraussetzung gewesen ist.

Auch Google wird in diesen Tagen merken, wie loyal die Spieler AKTUELL zu Stadia sind. Wie viele der eifrigen Vorbesteller, die immerhin 129 Euro ausgegeben haben, werden auf der Plattform bleiben und monatlich 9,99 Euro nach Mountain View senden? Vermutlich werden wir es nie erfahren.

Wie haltet ihr es? Habt ihr Stadia bereits ausprobiert und seid ebenfalls von dem nun auslaufenden Probe-Abo betroffen? Wenn ja, wäre es sehr interessant zu erfahren, ob ihr das Abo nun verlängern werdet bzw. dies bereits getan habt oder ob ihr euch erst einmal mit der kostenlosen Version begnügt, bis Google neue Spiele oder auch Funktionen bringt, die dann wirklich den Unterschied ausmachen und vielleicht zu wahren Killer-Anwendungen werden können.

