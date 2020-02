Google+ 2.0? Google kündigt neue Profilkarten für alle Nutzer in der Websuche an – ein neues Social Network?

Vor knapp einem Jahr wurde Google+ eingestellt und damit das letzte echte Social Network aus dem Hause Google. Schon vor der Einstellung gab es immer wieder Gerüchte um einen Nachfolger, die sich aber immer wieder zerstreut haben – aber jetzt scheint ein interessanter Neustart vor der Tür zu stehen. Jeder Nutzer soll in der Google Websuche schon sehr bald ein eigenes Profil mit selbst veröffentlichten Informationen erhalten. Das wirft viele Fragen auf.



Google+ ist längst Geschichte, aber das versteckte Profil aller Google-Nutzer ist bestehen geblieben, dürfte aber nur den wenigsten Nutzern überhaupt bekannt sein. Das könnte sich schon bald ändern, denn nun soll ein völlig neues Profil in der Google Websuche entstehen, das auch direkt über diese gepflegt und abgerufen werden soll. Die Google Websuche würde sich damit zu einer großen Personen-Suchmaschine erweitern.

Wer nach Prominenten sucht, findet in der Google Websuche in den allermeisten Fällen ein Kurzprofil im Knowledge Graph, das wichtige Informationen und weiterführende Links enthält. Nun steht offenbar ein starker Ausbau bevor, denn zukünftig sollen ALLE Nutzer eine solche Profilkarte erhalten, die wiederum von allen Nutzern gefunden werden kann. Diese Profile sollen direkt über die Google Websuche gefunden und auch über diese bearbeitet werden können. Der Aufruf soll über den Namen erfolgen, das bearbeiten wiederum über „add me to google“ oder „edit my search results“.

Screenshots und weitere Informationen zu diesem Profil gibt es noch nicht, dafür aber einige Anleitungen beim Google-Support in englischer Sprache, die sowohl die Einrichtung als auch die Bearbeitung schon beschreiben. Das Feature scheint also möglicherweise kurz vor dem Start zu stehen – zumindest in englischer Sprache. Offenbar möchte Google die Rolle der Personen-Suchmaschine nun wieder stärken, nachdem die meisten Nutzer heute wohl ihre Personen-Recherche direkt in den Sozialen Netzwerken beginnen.

Unklar ist allerdings, wie dieses Profil genau funktionieren soll. Menschen mit außergewöhnlichen Namen haben natürlich kein Problem, aber auf der Suche nach Max Müller könnte es wohl schwer sein und es ist unklar, wie die Google Websuche den Personenkreis zumindest einschränken will. Wir dürfen sehr gespannt sein.

