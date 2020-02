Fitbit: Wackelt Googles Milliarden-Übernahme? EU-Datenschutzbehörde meldet ernsthafte Bedenken an

Vor einigen Monaten hat Google die Übernahme von Fitbit bekannt gegeben, die man sich 2,1 Milliarden Dollar kosten lassen wird und die Bereiche Wearable und Fitness endlich voranbringen soll. Auch wenn zwischen den beiden Unternehmen längst alles in trockenen Tüchern ist, ist die Übernahme bisher noch nicht abgeschlossen – die EU bremst. Jetzt hat die Europäische Datenschutzbehörde ernste Bedenken angemeldet, die die Übernahme noch einmal ins Wanken bringen könnte.



Google hat die zuvor schon längere Zeit spekulierte Übernahme von Fitbit im November 2019 bekannt gegeben und schon damals angekündigt, große Pläne mit dem Unternehmen zu haben – wobei bisher natürlich keine Details bekannt geworden sind. Die Tinte unter dem Vertrag zwischen Google und den bisherigen Eigentümern ist längst trocken, aber die Behörden haben den Deal noch nicht abgesegnet und treten kräftig auf die Bremse. Das könnte noch zu einem großen Problem werden.

Die europäische Datenschutzbehörde hat nun Bedenken gegen die Übernahme von Fitbit durch Google angekündigt. Im Kern geht es darum, dass die Kombination der Fitness-Daten vieler Millionen Europäer mit dem Netzwerk des amerikanischen Internetgiganten ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen kann. Genau solche Stimmen gab es schon kurz nach der ersten Ankündigung, doch nun werden solche Bedenken erstmals von der sehr mächtigen Institution geäußert.

We are acquiring Fitbit to help us develop devices in the highly competitive wearables space and the deal is subject to the usual regulatory approvals. Protecting peoples’ information is core to what we do, and we will continue to work constructively with regulators to answer their questions.