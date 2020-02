Smart Speaker und Smart Displays aus dem Hause Google finden sich in immer mehr Haushalten und erhalten immer neue Möglichkeiten und Funktionen. Jetzt wurde ein weiteres Feature angekündigt, das schon seit längerer Zeit in den Nest Smart Speakern vorhanden sein soll, aber erst jetzt bekannt wurde: Ambient IQ kann die Lautstärke der Sprachausgabe automatisch regulieren und stets an die Hintergrundgeräusche der Umgebung anpassen.



Smart Speaker sind in erster Linie Lautsprecher, deren Aufgabe es ist, Töne, Sprache oder einfach nur Musik wiederzugeben. Das machen sie in den meisten Fällen auch sehr gut und Google bringt nun eine interessante Verbesserung auf die Geräte. Mit Ambient IQ soll sich die Lautstärke der Sprachausgabe automatisch an die Lautstärke der Umgebungsgeräusche anpassen. Das soll dafür sorgen, dass man als Nutzer nicht ständig die Lautstärke regulieren muss, sondern der Lautsprecher diese Aufgabe selbst übernimmt.

Ambient IQ wird nur bei der Ausgabe von Sprache aktiv und lässt die Musik hingegen unangetastet. Podcasts, Geschichten oder die Sprachausgabe des Google Assistant werden also entsprechend angepasst, wenn die Umgebung plötzlich sehr viel lauter geworden ist. Auf die Anpassung von Musik wird verzichtet, weil die meisten Nutzer so etwas nicht möchten und sich die Lautstärke bei Musik allein aussuchen und dann festlegen möchten – so Google.

Das Feature soll schon seit längerer Zeit auf den Nest Smart Speakern zur Verfügung stehen, wurde aber erst jetzt in der Community angekündigt und war vielen Nutzern bisher nicht bekannt. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert.

» Ausführliche Erklärung von Ambient IQ

[AndroidPoolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren