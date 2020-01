Google Chrome: Installation von Erwachsenen-Inhalten für Minderjährige soll ausnahmslos blockiert werden

Google beschäftigt sich schon seit längerer Zeit sehr aktiv mit dem Schutz von Kindern vor unpassenden Inhalten. Auf der Videoplattform YouTube gab und gibt es große Diskussionen darüber und bei Android müssen alle Apps eine Alterseinstufung vorweisen können. Schon bald wird auch der Chrome Web Store in diesen Kreis eingeschlossen, denn Google möchte die Minderjährigen nun auch vor unpassenden Extensions beschützen, die von Kindern dann nicht mehr installiert werden können.



Für Eltern ist es nicht immer leicht, ihre minderjährigen Sprösslinge vor den Gefahren in der digitalen Welt zu bewahren. Ob man Kinder überhaupt vor allen Abgründen schützen kann oder muss ist eine Diskussion für sich und liegt zu einem großem Teil auch an den Erziehungsmethoden der Eltern. Darum soll es in diesem Artikel aber nicht gehen, denn jeder hat in diesem Punkt völlig andere Ansichten und die Formulierungen in diesem Artikel sollen nicht wertend betrachtet werden.

Google möchte Kinder nun auch im Chrome-Browser aktiv schützen und setzt zuerst beim Chrome Web Store an. Dort sind bekanntlich zahlreiche Extensions erhältlich, die alle möglichen Funktionen und Inhalte verbreiten. Bisher gibt es dort keine echte Alterseinstufung und auch die redaktionelle Kontrolle ist längst nicht so stark wie bei den Android-Apps im Play Store. Beides soll sich aber in nächster Zeit ändern, wie nun aus Diskussionen und Code-Fragmenten hervorgeht.

Weil die allermeisten Nutzer im Chrome-Browser eingeloggt sind und Google schon seit langer Zeit über Family Link die Kinderkonten unterstützt, soll das Alter der Nutzer nun auch zur Einstufung der Nutzung einiger Chrome-Extensions genutzt werden. Minderjährige sollen laut den aktuellen Plänen keine Möglichkeit haben, Apps mit „erwachsenen Inhalten“ zu installieren bzw. zu nutzen. Selbst eine Erlaubnis der Eltern hilft nicht, diese Sperre zu umgehen.

Child users can never load and enable mature extensions and themes after this CL, even with parental approval. There’s no way to ask for parental approval in the first place. The blocking only works for extensions and themes marked Mature in Chrome Web Store (CWS). Note that child users can still see mature extension detail pages in CWS (see b/135756426). This CL doesn’t fix that bug on the CWS side.