Consent Mode v2 und Enhanced Conversions: Was sich 2026 für Google Ads im datenschutzkonformen Tracking ändert

Wer Google Ads in Europa betreibt, arbeitet seit März 2024 mit einer veränderten Datenlage. Consent Mode v2 wurde damals für den EWR und das Vereinigte Königreich verpflichtend, doch viele Werbekonten zeigen bis heute Lücken in der Attribution, geschrumpfte Remarketing Listen und unklare Conversion Zahlen. Im Jahr 2026 verschärft sich die Situation weiter, weil Google die Steuerungsparameter erneut anpasst und Browser wie Safari und Firefox Cookies dauerhaft beschränken. Gleichzeitig akzeptieren nach Branchenmessungen nur rund 31 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer Tracking Cookies. Damit bleibt ein erheblicher Teil des Traffics für klassische Messmethoden unsichtbar.







Consent Mode v2 und die neuen Pflichten ab Sommer 2026

Consent Mode v2 erweiterte das ursprüngliche Framework um die Parameter ad_user_data und ad_personalization. Wer weiterhin nur ad_storage und analytics_storage setzt, betreibt eine unvollständige Integration und verliert Funktionen wie Enhanced Conversions, Remarketing oder Conversion Modeling, ohne dass eine Fehlermeldung erscheint. Google hat Anfang 2026 angekündigt, dass ad_storage künftig als vereinheitlichter Parameter sowohl Google Ads als auch YouTube Tracking steuert. Werbekonten, die bis zum 15. Juni 2026 nicht angepasst wurden, riskieren weitere Attributionslücken und eine spürbare Schwächung von Smart Bidding. Auch der rechtliche Rahmen hat sich verschoben. Die EU Kommission zog im Februar 2026 den Entwurf der ePrivacy Verordnung formell zurück, sodass die bestehende ePrivacy Richtlinie mit fragmentierter Durchsetzung in den Mitgliedstaaten weiter gilt. Eine erfahrene Google Ads Agentur prüft in solchen Fällen die vollständige Implementierung im Tag Manager, gleicht die Consent Default States mit den juristischen Anforderungen ab und stellt sicher, dass jede einzelne Tag Konfiguration auf das Consent Signal reagiert.







Enhanced Conversions als Brücke zur verlorenen Datenbasis

Enhanced Conversions schließt einen Teil der Lücke, die durch verweigerte Einwilligungen und Cookie Restriktionen entsteht. Das Verfahren sendet gehashte First Party Daten wie E Mail Adresse, Telefonnummer oder Name an Google. Diese Werte werden serverseitig mit angemeldeten Google Accounts abgeglichen, etwa über Chrome oder YouTube Logins. Auf diese Weise lassen sich Conversions auch dann zuordnen, wenn der Browser die Cookies bereits gelöscht hat. Untersuchungen verschiedener MarTech Anbieter berichten von Wiederherstellungsraten zwischen 15 und 30 Prozent, je nach Branche und Tracking Aufbau. Entscheidend ist die saubere Trennung der Aufgaben. Consent Mode arbeitet mit anonymisierten Ping Daten verweigernder Nutzerinnen und Nutzer, Enhanced Conversions hingegen mit eingewilligten First Party Daten. Beide Mechanismen ergänzen sich, ersetzen sich aber nicht gegenseitig. Für Lead orientierte Geschäftsmodelle existiert zusätzlich Enhanced Conversions for Leads, das GCLID gestützt Conversion Stadien aus dem CRM zurück an Google Ads spielt.

Server side Tagging als neuer Standard im Jahr 2026

Apple beschränkt First Party Cookies im Safari Browser über Intelligent Tracking Prevention seit Jahren auf wenige Tage. Firefox blockiert bekannte Tracker per Voreinstellung, und Chrome führte im April 2025 ein User Choice Modell ein, das den Nutzerinnen und Nutzern erweiterte Kontrolle über Tracking gibt. Mit rund 30 Prozent Marktanteil der Browser mit harten Cookie Limits und einer Adblocker Nutzung von etwa 31 Prozent global sinkt die Reichweite klassischer Pixel deutlich. Server side Tagging über Google Tag Manager verlagert die Datenerhebung vom Browser auf einen eigenen Server unter einer Subdomain des Werbetreibenden. Cookies lassen sich dadurch auf bis zu zwei Jahre verlängern, Adblocker greifen seltener, und die Kontrolle über die übermittelten Daten steigt. Branchenberichte aus dem laufenden Jahr nennen Conversion Uplifts von 10 bis 30 Prozent nach der Umstellung. Google selbst bewertet diesen Aufbau inzwischen als grundlegende Infrastruktur für messbare Kampagnen.