WearOS: Schickes Watch Face wandelt die Smartwatch zur Pendeluhr – ein Hingucker am Handgelenk

Das Smartwatch-Betriebssystem WearOS zeichnet sich auch dadurch aus, dass es eine große Anpassbarkeit für die Standarddarstellung bietet – nämlich mit den Watch Faces. Heute wollen wir euch ein Ziffernblatt vorstellen, das eine sehr klassische Variante der Zeitmesser auf das Smartwatch-Display bringt. Viel weiter lassen sich Tradition und Moderne wohl kaum verbinden.



Wir stellen euch hier im Blog in unregelmäßigen Abständen die Hingucker am Handgelenk vor. Das sind ausgesuchte Wear OS-Ziffernblätter, die sich mit einer Besonderheit von der Masse abheben, sei es qualitativ oder aufgrund von speziellen Elementen an der Oberfläche. Die Watch Faces heben sich ab und sorgen für einen Blickfang – genau das gilt auch für das heute vorgestellte Ziffernblatt.

Das Ziffernblatt Pendulum setzt auf ein recht schlichtes Design mit modernen runden Formen, die sich anpassen lassen. Im oberen Bereich gibt es einen größeren Kreis für die Uhrzeit und das Datum, wobei zwischen einer analogen Darstellung, einer digitalen Darstellung und einer sehr klassischen Darstellung gewechselt werden kann. In diesem Fall passt die klassische Variante mit Darstellung römischer Zahlen sehr gut.

Das Highlight dieses Watch Face ist nämlich ein Pendel, das sich unter dieser Uhrzeit befindet. Das erinnert an eine alte Standuhr mit gefühlt mehreren Hundert Kilo und vermengt damit sehr gut die Historie mit einer modernen Darstellung. So wie die Uhrzeit, lässt sich auch das Pendel im Design anpassen. Außerdem lassen sich im oberen Bereich des Watch Face auf Wunsch weitere Details einblenden.

Das Watch Face schlägt derzeit mit 1,39 Euro zu Buche. Wem das Konzept gefällt, für den ist das sicherlich nicht zu viel. Wer eher skeptisch ist, könnte etwas Geduld beweisen, denn das Ziffernblatt ist auch immer wieder aktionsweise kostenlos verfügbar.

Letzte Aktualisierung am 6.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.