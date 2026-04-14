Google Pixel Week: Starke Aktionen bei Amazon – Pixel 10-Smartphones, Pixel Watch 4, Buds & Gratis-Bundles

Google ist mit den Pixel-Smartphones sehr erfolgreich und jetzt will man noch mehr Nutzer vom Portfolio begeistern, das längst aus sehr viel mehr Produkten besteht: Heute ist die Pixel Week im Google Store bei Amazon gestartet, die viele starke Aktionen verspricht. Es gibt hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, die a-Geräte, die Pixel Watch 4, alle Pixel Buds und mehr. Schaut mal in der Aktionswoche herein.



Es sind gute Zeiten für alle Nutzer, die sich noch mit Pixel-Produkten eindecken möchten, bevor die nächste Generation vielleicht gehörig an der Preisschraube dreht: Jetzt ist die Pixel Week im Google Store bei Amazon gestartet, die schon jetzt starke Rabatte bereithält und im Laufe der nächsten Tage vielleicht immer wieder erweitert wird. Aktuell laufende Aktionen werden allerdings nicht günstiger werden.

Hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones

Im Zentrum der Aktionen stehen natürlich die Pixel 10-Smartphones, die sich sehr großer Beliebtheit erfreuen und mit hohen Ersparnissen zu haben sind: Jetzt könnt ihr euch ganze 26 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 sichern, das jetzt schon für gut 600 Euro zu haben ist. Außerdem gibt es 29 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro mit absoluter Topleistung. Soll es eine Stufe größer sein, könnt ihr euch im Rahmen der Aktionswoche 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL sichern.

Der Vollständigkeit Halber sei auch erwähnt, dass es ganze 24 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro Fold gibt – das solltet ihr bei Interesse nicht verpassen. Es ist bezeichnend, dass es im Rahmen der Aktionswoche derzeit keinen einzigen Rabatt auf das neue Pixel 10a gibt. Mein Tipp: Greift zum Pixel 10 zum annähernd gleichen Preis und mit deutlich besserer Leistung.

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Hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4

Wenn das Smartphone-Portfolio zu reduzierten Preisen angeboten wird, gilt das natürlich auch bei den Smartwatches. Google bietet jetzt ganze 25 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (41mm), die sowohl in der LTE- als auch WIFI-Variante verfügbar ist. Entscheidet euch für eine der beiden Varianten und den verfügbaren Farben, um den endgültigen Rabatt zu sehen. Dasselbe gilt für das größere Modell. Jetzt gibt es für dieses ganze 22 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (45mm).

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Hohe Rabatte auf die Pixel Buds

Im Rahmen der Pixel Week gibt es auch die smarten Kopfhörer etwas günstiger, doch bei diesen solltet ihr vielleicht auf bessere Aktionen warten oder euch die Bundles mit den Pixel 10-Smartphones ansehen. Aktuell gibt es nur 16 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 und schlanke 10 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a.

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Es gibt noch sehr viel mehr Aktionen auf weitere Produkte vom Ladekabel bis zur Schutzhülle oder dem Pixelsnap-System. Schaut da einfach mal selbst im Google Store vorbei, dort findet ihr auch eine ganze Reihe von interessanten Bundles. In einigen Fälle kann es sehr lohnend sein, das Paket aus Smartphone und Kopfhörer oder Pixelsnap zu wählen.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

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