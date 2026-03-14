Wing: Das ist Googles erfolgreiche Drohnen-Schwester – unterschätztes Unternehmen hebt ab (Videos)

Googles Mutterkonzern Alphabet ist in vielen Bereichen aktiv, die sich mit zukünftigen Technologien und zum Teil großen Wetten auf langfristige Entwicklungen beschäftigen. Das bekannteste Alphabet-Unternehmen neben Google ist sicherlich Waymo, doch es scheint noch einen weiteren Rising Star zu geben, dessen Potenzial weit unterschätzt wird: Das Drohnenunternehmen Wing.



Wer sich ein wenig im Tech-Bereich auskennt und an Alphabet denkt, hat zunächst Google als mit gigantischem Abstand wichtigstes Unternehmen der Holding im Kopf. Dann folgen sicherlich die autonomen Fahrzeuge von Waymo und dann dürfte es bei den allermeisten eng werden. Tatsächlich befinden sich aber noch sehr viel mehr Unternehmen unter dem Dach von Alphabet, wobei viele nach wie vor im experimentellen Bereich unterwegs sind bzw. sich im langfristigen Entwicklungsstadium befinden.

Eines dieser Unternehmen ist Wing, dem in den nächsten Monaten ein großer Aufstieg bevorstehen dürfte. Bei Wing handelt es sich um ein Projekt im Bereich der autonomen Drohnenlieferungen, das schon im Jahr 2012 unter dem Dach von Google gestartet wurde, später zu Alphabet verschoben und bereits 2018 als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach von Alphabet gegründet wurde. Wir hatten hier im Blog schon einige Mal über Wing berichtet (Hier findet ihr alle Artikel zu Alphabet Wing), doch eine große Rolle hat es bisher nicht gespielt.

Technisch betrachtet sind Drohnenlieferungen keine Zukunftsmusik mehr, denn sie werden von einigen Unternehmen wie etwa Amazon oder eben Alphabet Wing seit Jahren durchgeführt – allerdings in kleinem Rahmen, bisher ohne große wirtschaftliche Bedeutung und vor allem im Rahmen von begrenzten Testflügen und Kooperationen. Das sollte sich in den nächsten Monaten ändern.









Das Fluggerät

Die Drohnen nutzen ein VTOL-Design (Vertical Take-Off and Landing). Sie starten und landen senkrecht wie ein Helikopter, gehen aber in der Luft in einen energieeffizienten Gleitflug über, ähnlich wie ein kleines Flugzeug.

Der Abseil-Mechanismus

Anstatt im Garten des Kunden zu landen (was ein Sicherheitsrisiko für Menschen oder Haustiere darstellen könnte), schwebt die Drohne in etwa sieben Metern Höhe. Das Paket wird an einem speziellen Seil sicher auf den Boden herabgelassen, woraufhin sich der Haken automatisch löst.

Die Navigation

Die Drohnen fliegen autonom. Wing hat dafür eine eigene Software zur Luftraumüberwachung (UTM – Unmanned Traffic Management) entwickelt, die dafür sorgt, dass die Fluggeräte Hindernissen, Bäumen und anderen Flugobjekten selbstständig ausweichen.

Die Walmart-Partnerschaft

Wing und der US-Handelsriese Walmart haben eine der größten Drohnenliefer-Expansionen der Welt gestartet. Allein 2026 wird der Service auf 150 neue Walmart-Filialen in den USA ausgeweitet (u. a. in Los Angeles, Miami, Cincinnati und St. Louis). Bis 2027 soll das Netzwerk soll auf über 270 Standorte anwachsen, wodurch mehr als 40 Millionen Amerikaner Zugang zu den Lieferungen per Drohne erhalten. Neben Supermärkten kooperiert Wing auch mit Lieferdiensten wie DoorDash, um Restaurantessen auf dem Luftweg auszuliefern.

Laut offiziellen Angaben sind Lieferungen per Drohne deutlich schneller, als wenn man selbst zu einer Filiale fahren würde. Der aktuelle Rekord zwischen Bestellung und Eintreffen der Lieferung liegt bei gerade einmal zwei Minuten und 47 Sekunden! Laut Alphabet wurden in den letzten Jahren mehr als 750.000 erfolgreiche Lieferungen auf drei Kontinenten durchgeführt.









Wird Wing zum nächsten Milliardengeschäft?

Jetzt stellen sich sicherlich viele Leser die Frage, warum ich Wing plötzlich ein großes Potenzial zuschreibe und eine gewaltige Expansion prognostiziere. Das ist ganz einfach: Vor wenigen Tagen haben wir über den Geldregen für Google-CEO Sundar Pichai berichtet, der unter anderem am Erfolg einzelner gesetzter Schwerpunkte geknüpft ist. Zu den Schwerpunkten bei Alphabet gehören einzig und allein Waymo sowie Wing. Dass Waymo international expandiert und schon heute eine große Bedeutung hat, ist bekannt.

Dass die Pichai-Prämien nun an den Erfolg von Wing geknüpft sind, zeigt, dass Alphabet große Pläne hat. Pichai wird seinerseits viel Aufmerksamkeit und Budget in Wing stecken, um dem Drohnenunternehmen zum schnellen Aufstieg zu verhelfen. Über die konkreten Ziele ist nichts bekannt, doch wenn Pichai innerhalb von drei Jahren das für Wing gesetzte Ziel erreicht, erhält er zusätzlich 90 Millionen Dollar. Das muss man erstmal wieder reinholen, daher ist in den nächsten Monaten mit einem rasanten Wachstum zu rechnen.

Wir dürfen gespannt sein, wie es bei Wing weitergeht und werden das Unternehmen natürlich hier im Blog weiter im Auge behalten.

Letzte Aktualisierung am 14.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.