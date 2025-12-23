Byebye Google Assistant: Google zieht den Stecker – endgültiges Datum für die Einstellung steht schon fest

Der Übergang vom Google Assistant zu Gemini hätte das Potenzial, wieder einmal sehr holprig zu werden – doch danach sieht es aktuell gar nicht aus. Erst gestern ist bekannt geworden, dass sich die Einstellung des alten Assistenten verschieben wird und jetzt ist ein finaler Zeitpunkt durchgesickert, ab dem der noch junge KI-ChatBot innerhalb von Google alternativlos wird.



Google hat in diesem Jahr sehr große Schritte gemacht und den Google Assistant auf vielen Plattformen durch Gemini ersetzt, doch der alte Assistent steht nach wie vor zur Verfügung. Auf den meisten Plattformen haben die Nutzer über gut versteckte Wege die Möglichkeit, das Gemini-Upgrade rückgängig zu machen und wieder zum Assistant zu wechseln. Vermutlich werden das nur die wenigsten nutzen, doch erst die Abschaltung dieser Funktion kann als Ende des Assistant-Kapitels betrachtet werden.

Gestern ist bekannt geworden, dass die eigentlich bis Ende 2025 geltende Deadline für die Abschaltung des Google Assistant nicht gehalten werden kann und daher die Google Assistant-Abschaltung um mehrere Monate verschoben wird. Die Meldung bezieht sich auf die Smartphone-Variante, wobei gerade diese wohl den einfachsten Umstieg bildet und eigentlich schon bei den allermeisten Nutzern durchgeführt sein sollte. Details wolle man erst im Laufe der nächsten Monate bekannt geben, doch tatsächlich hat man das in einem offiziellen Support-Dokument schon getan.

Google verkündet Assistant-Aus für Frühjahr 2026

Im Support-Dokument für den Assistant unter Android Auto heißt es, dass dieser noch bis März 2026 genutzt werden kann. Es ist der Monat für die endgültige Abschaltung und es ist davon auszugehen, dass diese Angabe somit auch für Smartphones gilt, die bekanntlich das Herzstück von Android Auto bilden. Das passt auch zur gestrigen Angabe von „in einigen Monaten“, es schließt das erste Quartal ab und somit können wir einfach mal den 31. März 2026 als Datum notieren.

Eine weitere Verlängerung dürfte es wohl nicht geben. Denn Gemini ist auf allen relevanten Plattformen angekommen, man arbeitet noch intensiv an alten Drittanbieter-Geräten (die normalerweise gar keine Updates mehr erhalten) und es sind keine groben Probleme mit Gemini bekannt. Ich denke, dass das Datum daher bestehen bleibt.

» Google Assistant wird eingestellt: Google verschiebt den Termin auf 2026 – Gemini-Rollout macht wohl Probleme

