Knalleraktionen im Google Store: Über 30 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, Tablet, Watch & Buds (Amazon)

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Die heiße Pixel-Woche hat begonnen und bringt uns nicht nur das morgige Google-Event mit vielen neuen Produkten, sondern als Einstimmung darauf auch noch einen ganzen Schwung an starken Aktionen im Google Store bei Amazon. Dort gibt es jetzt noch hohe Rabatte auf die Smartphones, die Buds-Kopfhörer, das Pixel Tablet oder auch die Pixel Watch – es sind mehr als 30 Prozent Ersparnis drin.


google store amazon aktion rabatt black friday

Der Google Store bei Amazon lockt auch einen Tag vor der Google-Präsentation wieder mit starken Aktionen, die sich durch das gesamte aktuelle Portfolio ziehen. Von den Pixel 9-Smartphones über die Pixel Watch 3 und die aktuellen Pixel Buds 2 Pro bis hin zum Pixel Tablet ist einiges interessantes mit dabei. Auf geht es in die letzte Rabattschlacht vor der Ankündigung der neuen Produkte. Hier findet ihr die Aktionen in der Übersicht.

Die aktuellen Aktionen:

Die Liste der Rabatte ist noch deutlich länger, denn bekanntlich gibt es alle Produkte in unterschiedlichen Farben und Größen, sodass ihr einfach einmal auf die obigen Links klicken und dann euer Lieblingspaket auswählen müsst. Dazu muss gesagt werden, dass schon morgen die neuen Pixel-Produkte vorgestellt werden, die aber natürlich deutlich teurer als die in der obigen Auflistung sein werden. Dank Google sehr langer Update-Garantie und Support ist das aber kein Grund, die aktuelle Generation zum alten Eisen zu schieben.

Denn Google wird die Smartphones noch mehr als sechs Jahre mit Updates versorgen, sodass ihr bis in die 2030er-Jahre hinein ein aktuelles Gerät haben wird – mit dem stets neuesten Betriebssystem, dem höchsten Sicherheitsstand sowie dutzenden Pixel Feature Drops und KI-Funktionen. Das relativiert die ohnehin schon sehr starken Verkaufspreise noch einmal sehr deutlich.

Schaut einmal im Google Store bei Amazon vorbei, denn es gibt noch einige weitere Aktionen zu entdecken. Bei einigen Produkten legt Amazon auch noch 60 Tage Audible kostenlos oder ähnliche Annehmlichkeiten für eure Bestellung oben drauf. Nutzt für eure Ausschau nach den Amazon-Aktionen gerne die in diesem Artikel enthaltenen Partnerlinks, die die Produkte für euch natürlich keinen Cent teurer machen. Vielen Dank für eure Unterstützung!

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from Fitbit, Fitness Insights, 24-Hour Battery – Polished Silver Aluminium Case – Porcelain Band – Wi-Fi Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from... 399,00 EUR 269,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones - Porcelain Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones -... 209,00 EUR 185,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und leistungsstarken Sicherheitsfunktionen – Peony, 128G B+ Pixel 9a Case, Peony Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und... Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24 Stunden Akkulaufzeit und EIN 6,3 Zoll großes Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24... 899,00 EUR 450,18 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion – Peony, 256GB + Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker, Obsidian / Aluminium Schwarz Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion – Peony,... Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion – Porcelain, 256GB + Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Porcelain Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion –... Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-08-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label , ,
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.