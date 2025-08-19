Knalleraktionen im Google Store: Über 30 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, Tablet, Watch & Buds (Amazon)

Die heiße Pixel-Woche hat begonnen und bringt uns nicht nur das morgige Google-Event mit vielen neuen Produkten, sondern als Einstimmung darauf auch noch einen ganzen Schwung an starken Aktionen im Google Store bei Amazon. Dort gibt es jetzt noch hohe Rabatte auf die Smartphones, die Buds-Kopfhörer, das Pixel Tablet oder auch die Pixel Watch – es sind mehr als 30 Prozent Ersparnis drin.



Der Google Store bei Amazon lockt auch einen Tag vor der Google-Präsentation wieder mit starken Aktionen, die sich durch das gesamte aktuelle Portfolio ziehen. Von den Pixel 9-Smartphones über die Pixel Watch 3 und die aktuellen Pixel Buds 2 Pro bis hin zum Pixel Tablet ist einiges interessantes mit dabei. Auf geht es in die letzte Rabattschlacht vor der Ankündigung der neuen Produkte. Hier findet ihr die Aktionen in der Übersicht.

Die aktuellen Aktionen:

Die Liste der Rabatte ist noch deutlich länger, denn bekanntlich gibt es alle Produkte in unterschiedlichen Farben und Größen, sodass ihr einfach einmal auf die obigen Links klicken und dann euer Lieblingspaket auswählen müsst. Dazu muss gesagt werden, dass schon morgen die neuen Pixel-Produkte vorgestellt werden, die aber natürlich deutlich teurer als die in der obigen Auflistung sein werden. Dank Google sehr langer Update-Garantie und Support ist das aber kein Grund, die aktuelle Generation zum alten Eisen zu schieben.

Denn Google wird die Smartphones noch mehr als sechs Jahre mit Updates versorgen, sodass ihr bis in die 2030er-Jahre hinein ein aktuelles Gerät haben wird – mit dem stets neuesten Betriebssystem, dem höchsten Sicherheitsstand sowie dutzenden Pixel Feature Drops und KI-Funktionen. Das relativiert die ohnehin schon sehr starken Verkaufspreise noch einmal sehr deutlich.

Schaut einmal im Google Store bei Amazon vorbei, denn es gibt noch einige weitere Aktionen zu entdecken. Bei einigen Produkten legt Amazon auch noch 60 Tage Audible kostenlos oder ähnliche Annehmlichkeiten für eure Bestellung oben drauf. Nutzt für eure Ausschau nach den Amazon-Aktionen gerne die in diesem Artikel enthaltenen Partnerlinks, die die Produkte für euch natürlich keinen Cent teurer machen. Vielen Dank für eure Unterstützung!

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2025-08-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.