Amazon Visa: Jetzt 2% Cashback für die Prime Days sichern – kostenlose Kreditkarte mit vielen Vorteilen

Bei Amazon starten schon zu Beginn des nächsten Monats die Prime Days, die wieder viele starke Aktionen bereithalten werden und die Nutzer den einen oder anderen Euro sparen lassen. Wer in Form von Cashback-Vorteilen noch mehr sparen will, kann sich jetzt noch schnell die kostenlose Amazon Visa-Kreditkarte holen. Mit dieser bekommt ihr sowohl beim Onlineshopping als auch im stationären Handel ein Cashback-Guthaben für jeden Einkauf in Höhe von bis zu zwei Prozent sowie ein gewährtes Startguthaben in Höhe von zehn Euro.



Es ist längst kein großes Problem mehr, eine Kreditkarte zu bekommen – selbst wenn man nicht mehr bereit ist, für diese Dienstleistung zu bezahlen. Denn ihr seid nicht mehr auf eure Bank angewiesen, sondern könnt euch eine solche Karte auch bei den verschiedensten Dienstleistern sichern. Natürlich muss man dennoch vergleichen und sowohl die Preisgestaltung als auch die Vorteile und den Anbieter für gut befinden. Bei einem kostenlosen Produkt mit Cashback kann man aber nicht viel falsch machen.

Mit der neuen Amazon Visa-Kreditkarte mit vielen Vorteilen ist vor wenigen Monaten ein neues Produkt auf den Markt zurückgekehrt, dessen Vorzüge die vieler anderer Anbieter überwiegen. Diese kann von allen deutschen Nutzern mit nur wenigen Schritten beantragt und Online sofort genutzt werden. Die physische Karte erhaltet ihr schon nach wenigen Tagen.

Es handelt sich bei der Amazon-Kreditkarte um eine Visa-Karte aus dem Hause Open Bank – eine digitale Bank der bekannten und auch hierzulande etablierten Santander Gruppe. Die Vorteile der Amazon Visa-Karte dürften einigen Nutzern schon bekannt sein, denn bevor sich der damalige Amazon-Partner der Kreditkarte zurückgezogen hat, sahen diese schon recht ähnlich aus. Hier findet ihr die Vorteile noch einmal in der Übersicht, um euch schnell einen Überblick zu verschaffen.

Keine Jahresgebühr

1 Prozent Cashback bei Amazon

0,5 Prozent Cashback bei allen Käufen

2 Prozent Cashback bei Prime-Aktionen

10 Euro Startgutschrift

Flexible Rückzahlung

Vorschau Produkt Preis Amazon Visa

Cashback für jeden Einkauf erhalten

Die Entscheidung für die Amazon Visa-Kreditkarte dürfte bei vollständiger Betrachtung nicht schwer fallen, denn sie ist kostenlos verfügbar. Der Abschluss ist für euch mit keinen Kosten verbunden, es gibt keine jährlichen Gebühren und auch keine sonstigen versteckten Kosten. Sogar ganz im Gegenteil: Denn ihr erhaltet direkt nach dem Abschluss ein Guthaben in Höhe von zehn Euro geschenkt und dazu ein Cashback für jeden einzelnen Einkauf: Wer seine Kreditkarte regelmäßig glühen lässt, darf sich am Ende des Monats über ein gut gefülltes Amazon-Konto freuen.

Ihr erhaltet 0,5 Prozent aller eurer Umsätze als Amazon-Guthaben gutgeschrieben. Für Einkäufe bei Amazon gibt es sogar ein Prozent – also den doppelten Betrag. Als Nur-Kreditkartenzahler wären das bei mir persönlich zwischen 10 und 20 Euro pro Monat – die ich ohnehin wiederum bei Amazon ausgeben würde. Statt an anderer Stelle Gebühren zu zahlen, bekommt ihr hier also noch etwas zurück. Die weiteren Vorteile bestehen aus einer flexiblen Rückzahlung sowie zu den kommenden Prime Days gar zwei Prozent Cashback. Nutzt diese Möglichkeit, um zu den bevorstehenden Prime Days noch mehr zu sparen bzw. euer Guthabenkonto aufzuladen.

Ich denke, mit dieser Kreditkarte kann man nicht viel falsch machen. Sichert euch die Karte noch heute, wenn das Gesamtpaket zu euch passt. Ich selbst habe die Karte seit dem Start in Österreich und habe sie sofort zum Standardzahlungsmittel erklärt. Das Cashback hat schon den einen oder anderen Einkauf deutlich lukrativer gemacht 🙂

