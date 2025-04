YouTube: Google kündigt viele Neuerungen an – neue TV-Oberfläche, Multiview und Videogeschwindigkeit

In diesen Tagen gibt es bei YouTube viel zu feiern, denn die Videoplattform ist 20 Jahre alt geworden und hat anlässlich dessen einen ganzen Schwung an Neuerungen angekündigt, die im Laufe der nächsten Monate bei allen Nutzern ankommen sollen. Dazu gehört eine neue Geschwindigkeits-Option für Premium-Nutzer, eine Multiview-Oberfläche für Smart TVs, ein neues Player-Design und einiges mehr.



Gestern hat Google den 20. Geburtstag gefeiert, zu dem man unter anderem neue Späße veröffentlicht und viele interessante Nutzerzahlen genannt hat. Aber es gab nicht nur Späße und Einblicke, sondern auch vorgezogene Geschenke für alle Nutzer, in Form von neuen Funktionen sowie Ausblicken auf kommende Neuerungen. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Ankündigungen und Teaser.

YouTube TV Multiview

YouTube TV wird in den nächsten Monaten die Möglichkeit erhalten, vier Videostreams gleichzeitig an einer Oberfläche darzustellen. Obiges Bild ist ein Teaser für diese Funktion, die nur mit einer ausgewählten Reihe von Kanälen möglich sein wird. Interessanterweise schließt man Sportinhalte aus, zeigt aber ausgerechnet im Teaser eine Sportshow auf einem Sportsender.

Vierfache Videogeschwindigkeit

Der im YouTube-Player integrierte Geschwindigkeitsregler für die Videowiedergabe wird um eine neue Stufe erweitert. In Kürze sollen alle Premium-Nutzer unter Android die Möglichkeit erhalten, ein Video in vierfacher Geschwindigkeit abzuspielen. In meinem Nutzungskreis fallen mir zwar kaum Videos ein, in denen das sinnvoll wäre, aber der eine oder andere Nutzer wird sich sicherlich darüber freuen.









Neue Smart TV-Oberfläche kommt

YouTube soll am Smart TV eine ganz neue Player-Oberfläche erhalten, die deutlich moderner wirken und das am Smartphone verwendete Design auf den großen Bildschirm bringen soll. Obiger Screenshot soll die neue Oberfläche bereits zeigen, die erst im Laufe des Sommers für erste Nutzer freigegeben werden soll. Man will das Kunststück schaffen, alle wichtigen Funktionen unterzubringen, ohne es überladen wirken zu lassen.

Kommentare per Sprachnachricht beantworten

Kanalbetreiber bzw. Uploader eines Videos sollen schon bald die Möglichkeit bekommen, die Kommentare unter einem Video mit einer Sprachnachricht zu beantworten. Man will das aus Gründen der Übersichtlichkeit wohl vorerst nur dem Uploader vorbehalten, bei Erfolg könnte das aber sicherlich ausgebaut werden.

» 20 Jahre YouTube: Googles Videoplattform hat über 56 Millionen Nutzer in Deutschland – viele Statistiken

» 20 Jahre YouTube: Googles Videoplattform feiert 20. Geburtstag – zeigt jetzt neue Zahlen und Eastereggs

Letzte Aktualisierung am 2025-03-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.