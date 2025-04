Gemini für WearOS: Google arbeitet an neuer Geste zum Aufruf des KI-ChatBot – soll sofort nutzbar sein

Schon in wenigen Wochen wird Gemini für WearOS starten und auch auf den Smartwatches den Google Assistant vollständig ersetzen. Über den zusätzlich zu erwartenden Funktionsumfang ist bisher noch nichts bekannt, doch dafür ist jetzt eine interessante neue Geste entdeckt worden, mit der sich die KI aufrufen lässt. Diese von Apple inspirierte Geste soll die Nutzung der KI erleichtern.



Der Aufruf des Google Assistant und schon bald von Gemini auf einer WearOS Smartwatch ist keine große Sache, denn dies ist sowohl per Tastendruck als auch per Sprachaufforderung möglich. Schon bald soll laut eines aktuellen Teardowns ein weiterer Weg dazukommen, der die Kommunikation noch einmal erleichtern kann und dabei eine Vision umsetzt, wie sie schon vor vielen Jahren in diversen SciFi-Filmen zu sehen war. Ganz so spektakulär ist es zwar nicht, aber die Geste ist dieselbe.

Hand heben für den Gemini-Aufruf

Die neue Geste sieht es vor, dass die Nutzer einfach nur ihre Hand heben, als wenn sie auf das Display der Uhr schauen wollen würden. Also eine ähnliche Geste, wie sie seit langer Zeit auf vielen Smartwatches zum Einsatz kommt, um das Display zu aktivieren. Gleichzeitig wird Gemini hellhörig und soll sich ohne weitere Ansprache direkt nutzen lassen. Diese neue Geste nennt sich im aktuellen Entwicklungsstadium „raise to talk“ und dürfte von der Apple Watch mit „raise to speak“ inspiriert sein.

Rein technisch ist die Umsetzung keine große Sache, aber dennoch dürfen wir gespannt sein, wie Gemini mit zufälligen Anweisungen umgeht. Denn kommt es nicht sehr häufig vor, dass Nutzer während eines Gesprächs auf die Uhr schauen? Oder einer anderen Person die Uhrzeit mitteilen? Wenn Gemini keine weitere Ansprache benötigt und sofort das Gesagte aufnimmt und verarbeitete, könnte so manche Falscherkennung geschehen, die dem Träger zum Beenden erst recht Aufwand macht. Aber das wird man natürlich bedacht haben.

Es ist zu erwarten, dass diese neue Geste sofort beim Start von Gemini für WearOS zur Verfügung stehen wird. Ob es diese auf alle Smartwatches schaffen wird oder eine weitere Pixel-exklusive Funktion sein könnte, lässt sich noch nicht sagen.

» WearOS: Google Assistant wird eingestellt und durch Gemini ersetzt – ChatBot kommt bald per App-Update/a>

