Tag der Deutschen Einheit 2024: Ein ganz besonderes Google-Doodle – hier gibt es die erweiterte Version

Am heutigen 3. Oktober zelebrieren wir den Tag der Deutschen Einheit und natürlich schaltet auch Google zu diesem besonderen Anlass wieder ein sehr schönes Doodle. Im heutigen Doodle sehen wir einige Symbole der damaligen Teilung und das damit verbundene Zusammenwachsen zu einem Land, das bekanntlich auch nach weit über 30 Jahren noch nicht ganz abgeschlossen ist. Erstmals präsentiert man heute auch eine erweiterte Doodle-Version.



Das heutige Google-Doodle für den Tag der Deutschen Einheit ist mal wieder ein Besonderes, denn es existiert in gleich zwei Versionen – der Standardvariante und einer erweiterten Darstellung. Auf der Startseite bekommen wir die Standardvariante zu sehen, bei uns findet ihr (weiter unten) auch die erweiterte Version mit vielen weiteren Mauerteilen, vor denen sich die Menschen informieren, erholen oder sonstige Aktivitäten abhalten.

Das Google-Doodle zum Tag der Deutschen Einheit zeigt im Jahr 2024 zwei Bestandteile der damaligen Mauer, die durch Party-Utensilien miteinander verbunden werden. Die Menschen klettern symbolisch auf die Mauer und befestigen die Wimpel. Die Mauer wird farblich angesprüht, zwischen den beiden Elementen spielen zwei Kinder mit übergroßen Luftballons und eine weitere Künstlerin verziert den anderen Teil der Mauer. Ein schönes Motiv, das zeigen soll, dass die Mauer trotz der Existenz in einigen Köpfen überwunden werden kann.

Der Google-Schriftzug ist heute je nach Buchstabe mal mehr und mal weniger gut zu sehen. Das große G auf der besprühten Mauer ist eher angedeutet und auch die Luftballons verraten ihren Buchstaben erst, wenn man das Gesamtbild betrachtet. Das zweite G auf dem Boden sowie das große L sind deutlich zu sehen und am Ende sticht einem dann auch das kleine e auf dem Blumenmuster des zweiten Mauerstücks in die Augen.

Googles Doodle-Beschreibung

Der Tag der Deutschen Einheit ist ein Tag, an dem Ost- und Westdeutsche über ihre hart erkämpfte Wiedervereinigung nachdenken. Das Doodle-Kunstwerk zeigt die Gemeinschaft, die zusammenkommt, um die Einheit zu feiern und an die gemeinsame deutsche Geschichte zu erinnern.

Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober

Der 3. Oktober wurde als Tag der Deutschen Einheit im Einigungsvertrag 1990 zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland bestimmt. Verkürzt wird auch vom Einheitstag gesprochen. Als deutscher Nationalfeiertag erinnert er an die deutsche Wiedervereinigung, die „mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland […] am 3. Oktober 1990“ „vollendet“ wurde. Somit wurden Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Berlin in seiner Gesamtheit die neuen Länder der Bundesrepublik Deutschland.

Interessanterweise war als Tag der Deutschen Einheit ursprünglich der 9. November vorgesehen, da an diesem Tag im Jahr 1989 bekanntlich die Mauer gefallen ist. Da an diesem Tag im Jahr 1938 aber auch die Reichspogromnacht stattfand, wollte man diese Datumsgleichheit aus nachvollziehbaren Gründen umgehen und hat sich stattdessen für den 3. Oktober als Feiertag entschieden.

Am 3. Oktober 1990 ist die Deutsche Demokratische Republik (DDR) der Bundesrepublik Deutschland beigetreten und hat dadurch die vierzigjährige Trennung der beiden Länder beendet. Einen sehr interessanten und ausführlichen Artikel zu diesem Thema gibt es natürlich wie immer bei Wikipedia zu lesen.

Am späten Abend des 2. Oktober versammelte sich eine unübersehbare Menschenmenge auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude, um den Vereinigungszeitpunkt dort zusammen zu begehen. Zu einem im Vorfeld diskutierten landesweiten Kirchenglockengeläut anlässlich der deutschen Einheit kam es wegen Widerständen in der Evangelischen Kirche nicht; doch wurde am 3. Oktober um 0:00 Uhr parallel zum Hissen der Bundesflagge das Läuten der von amerikanischen Bürgern 1950 gestifteten Freiheitsglocke vom Schöneberger Rathaus her übertragen, bevor Bundespräsident Richard von Weizsäcker vor den Mikrofonen verkündete:

Die Einheit Deutschlands ist vollendet. Wir sind uns unserer Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst. Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen.