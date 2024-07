Pixel Watch 3: Googles neue Smartwatch kommt in zwei Größen – neuer Leak verrät viele Details zum Display

Google wird in wenigen Wochen die Pixel Watch 3 präsentieren, die bereits mehrfach geleakt wurde und jetzt erneut einige Details von sich verrät: Erst vor wenigen Tagen haben wir von der optimierten Wifi-Unterstützung sowie dem UWB-Support erfahren und nun gibt es weitere technische Daten der beiden Smartwatches zu erfahren: Beim Display wird man wohl nachlegen, beim verwendeten SoC allerdings auf Altbewährtes zurückgreifen.



In diesem Jahr wird die Pixel Watch erstmals in zwei unterschiedlichen Größen erscheinen, was bereits vor einigen Monaten erstmals durchgesickert ist und mittlerweile als bestätigt gilt. Diese verschiedenen Größen werden natürlich auch unterschiedliche Displayabmessungen sowie Gehäusegrößen mit sich bringen, die jetzt geleakt worden sind. Ihr findet die neuen Daten und Abmessungen in der folgenden Übersicht:

Pixel Watch 3 41mm

Codenamen: Selene / Helios

Displaygröße: 32x32mm

Displayauflösung: 408×408 Pixel

Displayrahmen: 4,5mm (statt zuvor 5,5mm)

Pixel Watch 3 45mm

Codenamen: Luna / Sol

Displaygröße: 36x36mm

Displayauflösung: 456×456 Pixel

Displayrahmen: 4,5mm (statt zuvor 5,5mm)









Aber das ist noch längst nicht alles an neuen Informationen zum Display: Denn nicht nur die Ränder werden etwas kleiner, sondern auch das Display selbst deutlich heller. Es soll bis zu 2000 Nits unterstützen und damit auf einer Stufe mit der Apple Watch stehen. Die beiden vorherigen Generationen kommen nur auf 1000 Nits.

Das letzte neue Detail gibt es in puncto der verbauten Komponenten. Dort haben wir gerade erst vom optimierten WLAN und UWB erfahren, aber an anderer Stelle setzt man auf bewährtes Material: Denn auch in der Pixel Watch 3 soll ein Snapdragon W5 zum Einsatz kommen, so wie das bereits bei der Pixel Watch 2 der Fall ist. Über weitere Leistungsdetails ist bisher noch nichts Neues bekannt geworden.

Die Pixel Watch 3 mit 41mm soll in den Farben Silber und Schwarz sowie Gold verfügbar sein. Die 45mm-Variante hingegen in Silber, Schwarz und Hazel.

