Android: Die nächste Google-App durchbricht die magische Marke von zehn Milliarden Installationen

In den letzten Jahren haben zahlreiche Google-Apps die Marke von einer Milliarde Installationen durchbrochen, auch die fünf Milliarden konnten von den großen Anwendungen längst geknackt werden und nun scheinen sich langsam die Dämme zur nächsten Rekordmarke zu öffnen. Nachdem in den letzten zwei Jahren Google Maps und GMail die magische Marke von zehn Milliarden Installationen knacken konnten, ist jetzt die nächste App an der Reihe.



Die populären Google-Plattformen erfreuen sich nicht nur großer Beliebtheit, sondern sind oftmals auf den von Google zertifizierten Android-Smartphones vorinstalliert. Dazu gehören neben den offensichtlichen Anwendungen wie Maps, YouTube oder der Websuche auch einige manchmal im Hintergrund agierende Anwendungen, die dennoch sehr häufig von Endnutzern verwendet werden. Zu denen zählt auch Google Fotos, das sowohl als Zugriff für die Cloudfotos, als lokale Galerie sowie als Backup-Lösung genutzt werden kann.

Google Fotos gehört unter Android sicherlich zu den populärsten Apps in diesem Bereich und konnte allein aufgrund der Vorinstallation schon wenige Jahre nach dem Start die Milliardenmarke knacken. Vor vier Jahren wurde die Marke von fünf Milliarden Insrtallationen durchbrochen und jetzt hat diese Installationsbreite erneut verdoppelt.

Auf zehn Milliarden aktive Nutzer wird man aber schon mit Blick auf die aktuelle Weltbevölkerung nicht kommen, sodass natürlich nur von Installationen auf verschiedenen Geräten die Rede ist. Aus diesem Grund werden in den nächsten Monaten sicherlich noch einige weitere Google-Apps diese Marke durchbrechen.

[9to5Google]

