WhatsApp & Google Drive: Smartphone-Wechsel ist bald auch ohne Cloud-Backup möglich (Teardown)

Der Messenger WhatsApp bietet allen Nutzern ein Cloud-Backup sowie einen einfachen Transfer aller Daten beim Smartphone-Wechsel, wobei man in beiden Fällen auf die Dienste von Google Drive setzt. Zumindest für den Gerätewechsel könnten die Nutzer zukünftig auf den Umweg über die Cloud verzichten, denn in der aktuellen Beta zeigt sich eine Direktübertragung.



Das Backup von WhatsApp auf Google Drive kann sehr praktisch sein, dürfte aber aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht jedem Nutzer recht sein. Daher lässt es sich jederzeit deaktivieren bzw. gar nicht erst aktivieren, was im Alltag keinen großen Unterschied macht. Wer beim Wechsel von einem Smartphone auf ein anderes allerdings seinen gesamten Chatverlauf mitnehmen möchte, kommt um das Google Drive-Backup bisher nicht herum.

Und so ergab sich bei Nutzern, die kein Backup nutzen und beim Smartphone-Wechsel dennoch alles mitnehmen möchten, bisher die folgende kuriose Situation: Sie mussten das Cloud-Backup einmalig aktivieren, Gigabyte-weise Daten in die Cloud laden und diese auf dem nächsten Smartphone wieder herunterladen. Kann man machen, ist aber zeitintensiv und benötigt unnötig viel Bandbreite. Daher dürften es viele Nutzer begrüßen, dass sich in der Beta jetzt eine neue Möglichkeit zeigt, die eine Direktübertragung von Gerät zu Gerät ermöglicht.

Das Ganze setzt auf einen QR-Code-Lösung. Einfach den für den Wechsel eingeblendeten QR-Code mit dem anderen Smartphone einscannen und schon wird eine direkte Verbindung hergestellt und die Daten von einem Gerät auf das andere übertragen. Um welche Übertragungsmethode es sich dabei handelt, ist bisher noch nicht bekannt. Entdeckt wurde das Ganze nur im Rahmen eines Teardowns bei der Beta und wird daher noch einige Zeit bis zum Rollout benötigen.

Einziger Nachteil, meiner Meinung nach, ist, dass die beiden Geräte während der Übertragung aktiv sein müssen. Einzelheiten werden wir wohl erst beim Rollout kennen.

