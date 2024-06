Tolle Deals für sonnige Tage: Google Store startet neue Pixel 8 und Pixel 8a-Aktionen; Pixel Buds gratis + Rabatte

Viel früher als erwartet, wird Google schon in einigen Wochen zum Made by Google-Event laden und die neuen Pixel-Produkte vorstellen, die wir eigentlich erst für Oktober erwartet hatten. Um schon jetzt die Lager für die neuen Produkte zu leeren, hat der deutsche Google Store interessante neue Bundle-Aktionen gestartet: Unterwegs mit Google Pixel.



Im deutschen Google Store gibt es aktuell einige Aktionen unter dem Slogan „Unterwegs mit Google Pixel“, die aus Bundles der drei aktuellen Pixel-Smartphones mit den Pixel Buds-Kopfhörern bestehen. Ihr bekommt nicht nur die Kopfhörer kostenlos zum neuen Smartphone, sondern spart beim Kauf der Pixel 8-Smartphones in dieser Konstellation auch noch Geld. In der folgenden Auflistung seht ihr die möglichen Rabatte:

Entscheidet ihr euch für ein brandneues Pixel 8a, gibt es die Pixel Buds A-Kopfhörer gratis dazu. Der Rabatt entspricht genau dem Kaufpreis der Kopfhörer, sodass es in diesem Fall trotz der beworbenen Aktion keine weitere Einsparung gibt. Anders sieht es aus, wenn ihr ein Pixel 8 kauft und die Pixel Buds Pro mit in den Einkaufswagen legt. Denn dann spart ihr ganze 379 Euro, wobei die Pixel Buds Pro nur 229 Euro kosten. Es gibt also die Kopfhörer Plus 150 Euro Rabatt. Beim Pixel 8 Pro liegt der Rabatt aus kaum nachvollziehbaren Gründen zehn Euro niedriger.

Das sind jetzt sicherlich keine Hammer-Deals, aber dennoch kann man das mal mitnehmen, wenn es ohnehin ganz akut ein neues Smartphone sein soll. Ob ihr euch nun für ein Pixel 8 oder ein Pixel 8a entscheiden wollt, kommt ganz auf die eigenen Bedürfnisse an. Vielleicht wollt ihr aber auch auf die Pixel 9-Smartphones warten, die schon Mitte August in den Verkauf gehen und ebenfalls wieder kostenlose Kopfhörer oder eine Pixel Watch 3 mitliefern dürften.

» Aktionen im Google Store