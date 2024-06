Stack: Google stellt praktischen Dokumentscanner ein – kann PDFs scannen, analysieren und organisieren

Google hat für einige Aufgabenbereiche gleich mehrere Apps im Portfolio, die zum Teil unterschiedliche Ansätze wählen, aber dennoch miteinander konkurrieren – das gilt auch für den Bereich der digitalen Dokumente. Jetzt hat man die baldige Einstellung einer recht populären App angekündigt, mit der sich Dokumente scannen, analysieren und bequem in PDF umgewandelt ablegen lassen. In drei Monaten ist damit Schluss.



Unter dem Dach des damaligen internen Inkubators Area 120 hat Google im März 2021 den neuen PDF-Scanner Stack gestartet, der eine ganze Reihe von Komfortfunktionen in diesen alltäglichen Prozess gebracht hat. So lassen sich Dokumente sehr leicht per Smartphone abfotografieren, in eine PDF-Datei umwandeln und anschließend automatisiert oder manuell ablegen. In der automatisierten Variante wird der Dokumenttyp erkannt und entsprechend in Kategorien wie Rechnungen, Anschreiben, Rezepte oder sonstiges abgelegt.

Ein weiterer Pluspunkt war es, dass die wichtigsten Informationen aus einem Dokument erkannt und direkt in der Dokumentübersicht gezeigt wurden. Bei einer Rechnung wäre das beispielsweise der Gesamtbetrag sowie das Datum der Fälligkeit. Praktisch, aber ab dem 23. September leider nicht mehr nutzbar, denn Google hat die Einstellung angekündigt. Begründet wird dies damit, dass die wichtigsten Funktionen bereits in Google Drive integriert worden sind. Das gilt zwar nicht für alle Features, aber der Google Drive PDF-Scanner funktioniert schon recht gut.

Wie Stack genau funktioniert, falls ihr es jetzt noch verwenden möchtet, könnt ihr in meinem damaligen Artikel zum Google PDF-Scanner Stack nachlesen. Schade, dass auch dieses Tool aufgrund seiner Verbindung zu Area 120 eingestellt werden muss und nicht alle wichtigen Funktionen zu Google Drive oder dem noch jungen Dokumentbereich von Google Fotos übernommen worden sind.

