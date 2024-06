Google Wallet: Starkes Update für die Urlaubszeit – die digitale Geldbörse speichert jetzt Hotelschlüsselkarten

Die digitale Geldbörse Google Wallet kann sehr praktisch sein, denn es lassen sich immer mehr Dinge des Alltags in der Android-App ablegen und somit durch das Smartphone oder die Smartwatch ersetzen. Pünktlich zur Urlaubszeit wurde vor wenigen Tagen die Unterstützung für Hotelschlüsselkarten angekündigt, die das Gesamtpaket abrundet und zukünftig den Urlaubsaufenthalt vereinfachen könnte.



Abgesehen von einigen speziellen Situationen könnte Google Wallet bei vielen Menschen bereits die gesamte Geldbörse ersetzen. Denn von Bezahlkarten über Kundenkarten bis hin zu Eintrittskarten oder Tickets lässt sich fast alles digital ablegen. Erst vor wenigen Wochen hatte ich hier zusammengefasst, wie man nur mit Google Wallet Autofahren und vom Führerschein über den Autoschlüssel bis zur Zulassung alles digital am Smartphone oder der Smartwatch ablegen könnte.

Aber auch im Urlaub kann die digitale Geldbörse sehr hilfreich sein. Natürlich seit jeher zum Bezahlen, durch das jüngste Update auch für den Eintritt in das Hotel bzw. das eigene Hotelzimmer. Denn was nimmt man im Urlaub mit, wenn man wieder einen Strandtag oder einen Pooltag einplant? Kreditkarte und Zimmerschlüssel. Wenn sich beides ersetzen lässt und dann im besten Fall auch auf der wasserdichten Smartwatch nutzbar ist, kann man kaum noch etwas vergessen.

Laut der Ankündigung der Hotelkartenunterstützung funktioniert das nur direkt über die Hotels und nicht durch eine eigene Digitalisierung durch den Nutzer. Man ist daher auf die Unterstützung der Hotels angewiesen, sodass es den allermeisten Nutzern in dieser Saison wohl nicht viel nutzen wird und Google selbst konnte bisher nur ein einziges Partnerhotel in Schweden verkünden. Aber das kann sich schnell ändern und wenn die ersten Hotelketten dabei sind, verselbstständigt sich so etwas schnell.

Hoffentlich hält Google Wallet das Tempo weiter hoch und kümmert sich auch darum, möglichst viele Partner zu gewinnen. Dann steht einem entspannten Urlaub auch keine ständig vergessene oder verlorene Hotelkarte im Weg 🙂

