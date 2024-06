Google Messages: Die Geburtstagserinnerungen sind wieder da – praktische Funktion kehrt zurück

Die Android-App von Google Messages hat in den letzten Wochen und Monaten immer wieder neue Funktionen erhalten, die sich hauptsächlich auf den Kernbereich des Messagings und dessen Möglichkeiten bezogen. Jetzt wird erneut ein Update ausgerollt, das eine kürzlich eingestellte Funktion zurückbringt: Ab sofort kann Google Messages wieder an die Geburtstage eurer Kontakte erinnern und eine entsprechende Benachrichtigung in der Konversationsliste zeigen.



Google Messages bot seit etwa einem Jahr die Möglichkeit, direkt in der Messenger-Oberfläche an den Geburtstag eines Kontaktes zu erinnern. Diese sehr praktische Funktion basiert recht simpel auf der Anbindung der Kontakte-App, in der der Geburtstag hinterlegt ist. Die Erinnerung erfolgt direkt auf der Messages-Startseite, so wie ihr das auf dem folgenden Screenshot sehen könnt. Optional lässt sich das Ganze bei Nichtgefallen abschalten.

Doch offenbar wurde dieses Feature nur von wenigen Nutzern verwendet und daher erst Anfang Mai aus der App entfernt. Das hat wiederum nur wenigen Nutzern gefallen, sodass es jetzt die Rolle Rückwärts gibt und man die Geburtstagserinnerungen und weitere Erinnerungen (Nudges) zurück in die Android-App bringt. Das unangekündigte Entfernen der Funktion war nicht ganz glücklich, denn wenn man sich als Nutzer auf so etwas verlässt, wird man das Fehlen wohl erst dann bemerken, wenn man den einen oder anderen Geburtstag von Personen vergessen hat, die einem vielleicht nicht ganz so nahe stehen und daher nicht sofort im Kopf parat hat.

Erst vor wenigen Wochen sind die Geburtstage aus dem Google Kalender verschwunden, aber das hatte einen anderen Grund und steht nicht mit der Einstellung im Zusammenhang. Wir haben euch gezeigt, wie ihr in nur wenigen Schritten die Geburtstage im Google Kalender wieder anzeigen könnt.

