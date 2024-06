Google Kontakte: Neues Homescreen-Widget ist jetzt da – Nachrichten sehen und antworten (Screenshots)

Die Android-App von Google Kontakte hat in den letzten Wochen einige praktische Updates erhalten, wobei sich in dieser Phase interessanterweise mehr auf dem Homescreen als in der App selbst getan hat. Jetzt kommt das neue Homescreen-Widget bei vielen Nutzern an, das über eine eingegangene Nachricht informieren kann und es ermöglicht, darauf zu antworten. Das kann in Einzelfällen sicherlich sehr praktisch sein.



Vor wenigen Wochen wurde das neue Google Kontakte Homescreen-Widget angekündigt, das den Nutzern die Möglichkeit gibt, einzelne Personen nicht nur auf dem Homescreen abzulegen, sondern auch wichtige Nachrichten von diesen zu erhalten. Jetzt sollte das Widget bei den allermeisten Nutzern verfügbar sein und zeigt sich daher auch auf Screenshots. Die Funktionsweise ist sehr einfach gehalten und sicherlich noch ausbaufähig.

Sobald eine von diesem Kontakt in einer kompatiblen App eingegangene Nachricht verfügbar ist, wird diese direkt im Widget gezeigt. Allerdings nur in einer Kurzversion und natürlich auch nur dann, wenn diese zuvor noch nicht auf andere Weise geöffnet oder gelesen wurde. Es wird stets die letzte Nachricht gezeigt, während für weitere ungelesene Meldungen dann doch wieder die App geöffnet werden muss. Das ist etwas unpraktisch, denn gerade in Messengern schreiben viele Nutzer (meiner Erfahrung nach) mehrere Nachrichten nacheinander.

Möchtet ihr auf eine Nachricht reagieren, kann das direkt durch eine Reihe von KI-basierten Vorschlägen getan werden. Das Verfassen einer eigenen Nachricht ist innerhalb des Widgets nicht möglich. Es ist also genauso komfortabel wie die ähnliche Funktion in Android Auto, allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass man in diesem Fall das Smartphone bereits in der Hand hält.

Das neue Widget sollte in diesen Tagen bei allen Nutzern auftauchen bzw. verfügbar sein und lässt sich in unterschiedlichen Größen auf dem Homescreen platzieren.

[9to5Google]