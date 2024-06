Chromecast in 4K: Kommt der Nachfolger des Streaming-Dongles?

Da braut sich was zusammen! Angeblich plant Google in den kommenden Monaten einen neuen Release. Gerüchten zufolge soll ein Nachfolger des beliebten Streaming-Dongles in Planung sein, der verbesserte Features und eine angepasste Fernbedienung mitbringt. Der Streamingmarkt muss sich weiterentwickeln! Nachdem Anbieter wie Netflix, Amazon und Co. nach Jahren des unaufhaltsamen Abonnentenwachstums ihre Mitgliedszahlen nach oben pushen konnten, erfuhr die ehemalige Goldgräberstimmung der Jahre 2020 bis 2022 einen erheblichen Dämpfer. Stagnierende Abschlüsse und Kritik am durchwachsenen Programmangebot bereiteten den Streamingdiensten Kopfschmerzen und kratzten am strahlenden Image, mit dem sie einst gegen die Home Entertainment-Branche in den Vergleich zogen.



Quelle: Pixabay

Um mehr aus ihrem Abo herauszuholen und die Serien- und Filmauswahl zu erweitern, setzten einige Abonnenten auf den Einsatz von VPN. Auf diese Weise kann der Zugriff auf Lizenzkataloge anderer Länder ermöglicht werden. Da sich VPN gratis testen lassen, war die Option eine gefragte Alternative. Um sich langfristig wieder von offizieller Seite attraktiv zu zeigen, müssen die Streamingdienste jedoch aktiv werden. Mit Dolby Atmos und 4K-Angeboten soll diese Phase verstärkt gepusht werden.

Google setzt auf 4K

Mit dem Angebot besserer Sound- und Bildqualitäten liefern die Streaminganbieter das passende Material. Für die Hardware sind jedoch die Technikanbieter verantwortlich. Was nutzt das beste Ausgangsmaterial, wenn TV, Bandbreiten und Soundanlagen keine Möglichkeit zur Verarbeitung besitzen? Hierbei will Google an vorderster Front dabei sein und arbeitet stets an der Weiterentwicklung seines Chromecasts mit Google TV 4K. Erst im März 2024 erfolgte der Release eines Patches für das aktuelle Modell, um eine bessere Performance zu ermöglichen.

Nun wurden Gerüchte laut, dass sich bereits ein gänzlich neues Produkt in der Entwicklung befindet. Neben eines leistungsstarken 4K-Dongles soll zudem die Voice Remote mit zusätzlichen Knöpfen ausgestattet sein. Angeblich soll es sich dabei um einen Favoriten-Button handeln, der schnelleren Zugang zu den meistgenutzten Streamingdiensten bietet. Experten vermuten, dass die Grundsoftware auf Android TV 14 fußt. Ein größerer Speicher ist ebenfalls denkbar.



Quelle: Unsplash

Mehr Features im Gepäck?

Mit welchen Highlights das neue Modell noch begeistern wird, ist derzeit unbekannt. Tatsache ist, dass sich Google mit spannenden Weiterentwicklungen gegen Apple behaupten sollte, um seine Marktposition im Home Entertainment-Sektor weiter auszubauen. Zwar war die Abschaltung des Google Play Stores und die Fokussierung auf Google TV eine richtige Entscheidung, um die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren, doch damit ist das Ende der Mission keinesfalls erreicht. Somit bleibt abzuwarten, welche Erweiterungen für die Produktentwicklung angedacht sind.

Google plant, entwickelt und zeigt keine Angst, sich Konkurrent Apple entgegenzustellen. Der Vorteil des Technikriesen ist jedoch, dass seine Medienpräsenz durch die Bereitstellung von eigenproduzierten Originals erweitert wird. Mit dem Versuch, Formate für YouTube zu entwickeln, wagte sich Google langsam auf das hart umkämpfte Gebiet. Allerdings stellten die Verantwortlichen ihre Bemühungen ein und überließen den Content-Bereich den Mitbewerbern. Zwar trifft Apple mit gefloppten Action-Komödien wie „Ghosted“ oder durchwachsenen Dramen wie „Sharper“ nicht immer den richtigen Geschmack bei seinen Abonnenten, doch bleibt der Konzern dank des Engagements bekannter Schauspielgrößen auf einer weiteren Ebene im Gespräch. Vielleicht traut sich Google zukünftig doch noch einmal, Inhalte in 4K zu produzieren und auf den eigenen Kanälen zu vertreiben. Die Hardware ist zumindest vorhanden.