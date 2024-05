Pixel Kamera: Abbildung der Realität hat für Google nicht mehr die größte Priorität – Konzentration auf KI-Fotos

Auf den Pixel-Smartphones spielt die Kamerafunktion eine sehr wichtige Rolle und steht seit vielen Jahren im Mittelpunkt der Weiterentwicklungen. Zuletzt kamen immer mehr KI-Funktionen dazu und jetzt hat der Produktmanager der Pixel Kamera in einem Interview interessante Einblicke in die Zukunft gegeben: Die Abbildung der Realität hat nicht mehr die höchste Priorität – ganz entgegen der ursprünglichen Philosophie einer Kamera.



Wer bei einer Kamera auf den Auslöser drückt, dürfte erwarten, dass das Gesehene fotografisch festgehalten wird. Das war schon immer so und entspricht der Anforderung an eine Kamera – ganz egal ob Digitalkamera, Smartphone oder gar die früheren Analogkameras. Doch bei Google sieht man das im KI-Zeitalter wohl ein bisschen anders, wie der zuständige Produktmanager jetzt verraten hat: Denn man will mit der Pixel Kamera schon seit der sechsten Smartphone-Generation nicht mehr unbedingt das wahre Geschehen festhalten, sondern die Szenerien so abbilden, wie es nach den Erinnerungen der Nutzer zu sehen wäre:

[Starting with Pixel 6] you started to see a shift from image processing to image creation, image generation. It’s a shift from, ‘Let’s make images less noisy and sharper to let’s recreate your memories’ because your memories are different from reality, and that’s okay. That’s a perception and human thing. Let’s build for humans. Your memories are your reality. What’s more real than your memory of it? If I showed you a photo that didn’t match your memory, you’d say it wasn’t real.

Die Erinnerungen und auch die Wahrnehmung können sich von der Realität bekanntlich deutlich unterscheiden, daher hat auch Googles Kamera-Team vor einigen Jahren einen Wandel eingeleitet. Es geht nicht mehr hauptsächlich darum, ein 1:1-Abbild zu schaffen, sondern eine perfekte Nachbildung des Motivs. Als Beispiel nennt man den Bokeh-Effekt rund um die Portrait-Fotos oder auch Best Shot, bei dem aus mehreren Aufnahmen ein einziges Bild entsteht, auf dem alle Personen die Augen geöffnet haben und möglichst freundlich in die Kamera blicken.

Daraus entstehen Bilder, die es in dieser Form in der Realität überhaupt nicht gegeben hat, wie sie aber in den Köpfen der Nutzer geblieben sind.









These days all phones — a basic picture at a bright window and a low-contrast scene — they all look pretty good. Now, people see editing as part of their creative process, how to make a mark. That’s why we’re also going into editors because we recognize that putting it all directly in cameras is not ideal anymore. People want to be able to press the button themselves afterward to make their own decision, not because they’d be unsatisfied with having it straight out of camera, but because they’re putting more of their life and their soul into it.

Aber auch eine einfache Bildbearbeitung wird heute von den Nutzern erwartet, sodass es nachvollziehbar erscheint, dass der magische Editor für alle Google Fotos-Nutzer geöffnet wird. Denn mit diesem lassen sich Objekte verschieben, einfärben, austauschen oder gar vollständig entfernen, sodass in wenigen schnellen Schritten das Motiv entsteht, das die Nutzer sehen wollen, aber nie existiert hat. Der Klassiker: Das schöne Familienfoto neben dem Mülleimer. Niemand wird in dem Moment den Mülleimer sehen oder sich an diesen erinnern, auf dem fertigen Foto ist er hingegen zu sehen. Daher gibt man den Nutzern simple Tools an die Hand, um das Foto gewissermaßen an die gewünschte Erinnerung anzupassen und nicht an die Realität.

If you’re just focused on the things that were solvable in hardware 50 years ago, you’re not going to build the next innovation. We have a long roadmap of camera features we’re considering for future Pixel devices

Wir dürfen gespannt sein, was da noch kommt und wie weit man diese KI-Funktionen eines Tages automatisiert, sodass die Algorithmen selbst den im vorherigen Beispiel genannten Mülleimer erkennen und entfernen. Die Frage ist dann natürlich, ob wir das überhaupt wollen oder von einer Kamera nicht doch eher erwartet wird, dass sie die Realität einfangen soll…

