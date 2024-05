Minecraft im Browser zocken: Googles neues Easteregg verwandelt die Suchergebnisse in Minecraft-Welten

Vor mittlerweile 15 Jahren wurde das Computerspiel Minecraft gestartet, damals zwar noch unter einem anderen Namen, aber mit der gleichen Grundidee. Anlässlich dieses Jubiläums hat Google vor wenigen Tagen ein neues Easteregg in der Websuche gestartet mit dem ihr eine Runde Minecraft direkt in den Suchergebnissen zocken könnt. Zwar funktionell sehr eingeschränkt, aber dennoch eine nette Kurzunterhaltung.



Minecraft ist gemessen an den Verkaufszahlen heute das erfolgreichste Computerspiel überhaupt und sicherlich auch eines der bekanntesten Titel, die selbst Menschen außerhalb der Gamingblase etwas sagen. Anlässlich dieses schönen Erfolgs und natürlich des 15. Jubiläums hat Google vor wenigen Tagen ein neues Easteregg in der Websuche gestartet. Dieses besteht aus einem kleinen Spielchen und gibt euch die Möglichkeit, die einzelnen Bereiche der Suchergebnisse erst in eine Minecraft-Welt zu verwandeln und anschließend die Elemente abzubauen.

Um das Minecraft-Spielchen in der Websuche zu zocken, müsst ihr den mittlerweile üblichen Weg für solche Späße gehen: Sucht einfach über die Google Websuche nach „Minecraft“ und haltet nach dem typischen grün-braunen Block Ausschau. Dieser sollte in der Bildschirmmitte am unteren Rand gezeigt werden, könnte aber auch eine andere Position haben. Mit einem Klick verwandelt sich der Cursor in ein Fadenkreuz und es erscheint die Hand des Spielers.

Dann schießt ihr einmal auf einen beliebigen Bereich und dieser wird daraufhin in eine Minecraft-Welt verwandelt. Das könnt ihr mit vielen weiteren Bereichen wiederholen. Innerhalb dieser Welten lassen sich die Blöcke abbauen und damit Punkte sammeln. Probiert das einfach einmal aus und schaut, wie viele Punkte ihr erreichen könnt.

