Mina Witkojc: Ein sehr schönes Doodle zum Geburtstag der deutschen Schriftstellerin – das ist heute zu sehen

Am heutigen 28. August hätte die Schriftstellerin und Dichterin Mina Witkojc ihren 131. Geburtstag gefeiert und wird anlässlich dessen von Google mit einem sehr schönen Doodle geehrt. Das Doodle zeigt die deutsche Schriftstellerin in einer schönen Umgebung bei ihrer Arbeit und verdeutlicht ihre mehrheitlich positiven und schönen Texte, die bis heute einigen Menschen bekannt sein dürften.



Das heutige Google-Doodle für Mina Witkojc zeigt die Schriftstellerin bei ihrer kreativen Arbeit. Witkojc sitzt oder liegt an einem schönen Fluss, mit einem kleinen Haus sowie einer netten Landschaft dahinter. Um die Atmosphäre weiter positiver zu gestalten gibt es eine Reihe von Pflanzen und Bäumen sowie eine Libelle im Wasser und eine Katze neben der Schriftstellerin. Aber das ist noch nicht alles.

Außerdem sehen wir ein Fahrrad, mit dem sie offensichtlich zu diesem Ort gefahren ist sowie eine Tasche voll mit Zeitungen. Das passt sehr gut zu Mina Witkojcs Geschichte, die ihr im nächsten Absatz in der offiziellen Google-Variante lesen könnt.

Googles Doodle-Beschreibung:

An diesem Tag im Jahr 1893 wurde Witkojc im deutschen Burg geboren.

Sie wuchs dort auf, arbeitete mehrere Jahre als Tagelöhnerin in Berlin und entdeckte ihre sorbische Identität, als sie eine Gruppe tschechischer und obersorbischer Intellektueller kennenlernte. Kurz darauf zog sie nach Bautzen, einer Stadt mit einem höheren sorbischen Bevölkerungsanteil.

In dieser sächsischen Stadt arbeitete Witkojc als Journalistin und wurde Chefredakteurin der niedersorbischen Zeitung Serbski Casnik. Durch ihre Arbeit am wendischen Buchkalender Pratyja setzte sie sich für ein positives Bild des wendischen und sorbischen Volkes ein. Sie übersetzte auch Gedichte aus anderen slawischen Sprachen und schrieb eigene Gedichte, in denen sie oft Naturbilder verwendete, um ihre tiefe Liebe zu ihrer Kultur und Heimat auszudrücken.

Witkojc musste Serbski Casnik verlassen , als die nationalsozialistische Regierung die sorbischen Sprachen verbot und ihr das Schreiben komplett untersagte. Jahre später wurde sie durch Aufenthaltsverbote aus der Lausitz ausgewiesen und später wegen des Aufhängens sorbischsprachiger Plakate verhaftet.

Sie kehrte 1954 nach Burg zurück und schrieb weiter. Trotz der systematischen Versuche, ihre Kultur zu unterdrücken, blieb sie stolz auf ihre Identität. Sie veröffentlichte Gedichte und Geschichten in Nowy Casnik und brachte einen Gedichtband mit dem Titel K swětłu a słyńcu (Zum Licht, zur Sonne) heraus. Witkojc wurde 1964 mit dem Ćišinski-Preis geehrt, und in Burg tragen zwei Schulen und eine Bibliothek ihren Namen. Eine Straße in Cottbus ist nach ihr benannt, und der Mina-Witakojc-Preis wird an Aktivisten der sorbischen Sprache verliehen.

Alles Gute zum Geburtstag, Mina Witkojc. Wir werden uns immer an Ihre bewegende Prosa und Ihre Liebe zu Ihrem Erbe erinnern.