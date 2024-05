Google TV: Wo ist meine Fernbedienung? Neue Funktion soll beim Aufspüren der Fernbedienung helfen

Zu jedem Gerät mit Google TV gehört ein Zubehör, ohne sich die Plattform kaum bedienen lässt – die Rede ist natürlich von der Fernbedienung. Wer die Fernbedienung verlegt, hat dementsprechend ein Problem und beginnt das große Suchen. Schon bald soll das der Vergangenheit angehören, denn ein neues Feature wird es ermöglichen, die Fernbedienung per Audiosignal zu finden.



Eigentlich wird eine Fernbedienung nur in unmittelbarer Nähe des Fernsehers genutzt und sollte somit irgendwo zwischen TV und Couch zu finden sein. Doch offenbar ist das nicht bei allen Menschen der Fall, sodass Google in Kürze eine neue Funktion für Google TV auf Basis von Android 14 ausrollen dürfte, mit der sich die Fernbedienung aufspüren lassen soll. Nutzer werden die Möglichkeit haben, einen Knopf am Google TV-Gerät zu drücken und die Fernbedienung wird 30 Sekunden lang ein akustisches Signal abspielen.

Klingt grundsätzlich vielleicht ganz praktisch, hat aber auch seine Nachteile. Zunächst gilt die Einschränkung, dass es nur ab Android 14 nutzbar sein wird und natürlich wird vorausgesetzt, dass die Fernbedienung überhaupt die technische Möglichkeit besitzt, ein Audiosignal abzuspielen. Weil das bisher nicht notwendig war, schließt das praktisch alle bisher am Markt befindlichen Geräte aus. Nur einige wenige, etwa vom US-Händler Wal-Mart, besitzen einen Lautsprecher.

Aber auch die Umsetzung scheint nur auf Hardware-Ebene abzulaufen: Denn das Geräusch der Fernbedienung wird sich nur über einen physischen Knopf auf dem Google TV-Gerät ansteuern lassen. Eine Software-Funktion an der Google TV-Oberfläche ist nicht vorgesehen. Bei einer Streamingbox nicht so ein großes Problem, bei dem hinter dem Fernseher versteckten Dongle aber vielleicht schon etwas unpraktischer.

Vielleicht wäre es eine bessere Idee, die Fernbedienungen von Google TV einfach in das bald startende Mein Gerät finden-Netzwerk zu integrieren.

