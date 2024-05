Google Passwortmanager: Passwörter lassen sich jetzt in der Familie teilen – neues Feature wird ausgerollt

Der Google Passwortmanager lässt sich auf allen wichtigen Plattformen von Android bis ChromeOS und im Chrome-Browser nutzen, um die Zugangsdaten für alle Webseiten und Apps zu speichern. Jetzt wird ein neues Feature für Familien ausgerollt, das schon vor drei Monaten angekündigt wurde und sich noch früher in Teardowns gezeigt hat. Daher dürfte es wohl bereits von vielen Nutzern erwartet worden sein: Einzelne Passwörter und Zugangsdaten lassen sich mit Familienmitgliedern teilen.



Im Google Passwortmanger dürften sich bei vielen Nutzern nahezu alle wichtigen Kombinationen aus Benutzernamen und Passwörter befinden, sodass die Zugangsdaten nicht an anderer Stelle aufgeschrieben oder gemerkt werden können (was nach den strengen Passwortregeln kaum mehr möglich ist). Weil es aber auch Konten gibt, die man mit der Familie teilt, wird nun eine praktische neue Funktion ausgerollt. Alle Nutzer haben nach dem Update die Möglichkeit, einzelne Passwörter mit einer anderen Person aus der Familie zu teilen.

Statt der anderen Person aus der Familiengruppe die Zugangsdaten direkt mitzuteilen, werden diese im Passwortmanger des Familienmitglieds gespeichert und können wie gewohnt verwendet werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Eintrag in das Konto der anderen Person kopiert wird, sodass diese das Passwort anschließend im Klartext ablesen könnte. Das sollte man sich vielleicht auch innerhalb der engen Familie gut überlegen, gerade wenn man – was viele auch heute noch tun – überall dasselbe Passwort verwenden.

Die neue Funktion wurde schon im Februar angekündigt, hat sich noch früher in Teardowns gezeigt und kommt jetzt endlich bei vielen Nutzern an. Solltet ihr Mitglied einer Familiengruppe sein, werdet ihr beim ersten Aufruf per obigem Overlay über das neue Feature informiert.

[Google-Blog]