Ethische Überlegungen bei der Entwicklung von Super-Apps

Das Smartphone, der Computer und das Notebook sind mittlerweile der ständige Begleiter in vielen Bereichen des Lebens. Die modernen Endgeräte sind in vielen Teilen der Welt sogar der Arbeitsplatz und helfen auch bei der Organisation des Alltags. Die einzelnen Dienste und Programme werden in Apps angeboten. Die Entwickler programmieren mittlerweile sogenannte Super-Apps, die viele verschiedene Aufgaben übernehmen können. Welche ethischen Überlegungen sollten bei der Entwicklung von Super-Apps getroffen werden?



Was ist eine Super-App und welche Funktionen hat sie?

Eine dieser Apps ist zum Beispiel Grab in Südostasien. Die Super-App bietet fast alle grundlegende Dienstleistungen für den täglichen Bedarf an. Wird zum Beispiel die chinesische Anwendung WeChat näher betrachtet, ist diese Entwicklung noch klarer ersichtlich. Die Anwendung wurde ursprünglich als reine Kommunikations-App programmiert. Im Laufe der Weiterentwicklung verzweigte sich die App in mittlerweile mehr als drei Millionen verschiedene Dienste. Der Schlüssel für diese Apps ist also die Konsolidierung. Dies bedeutet die Zusammenführung von vielen verschiedenen Diensten in einer App. Es ist dadurch möglich, die Funktionen Nachrichtenübermittlung, Einkaufen und Zahlungen zukombinieren, ohne die Super-App zu verlassen. Auch Elon Musk kündigte an, Twitter zu einer Super-App machen zu wollen, wie ExpressVPN erläutert.

Super-Apps – Komplettlösung mit mehreren Diensten auf einer Plattform

Der Weg von einer normalen App zu einer Super-App ist meist nicht sehr einfach und hängt vor allem vom Nutzerverhalten ab. Daher ist von den Entwicklern viel Verständnis für die Nutzerbedürfnisse nötig. Dadurch wird es erst möglich strategische Partnerschaften mit weiteren Unternehmen zu schließen, um dadurch eine robuste, strategische Infrastruktur zu bilden. Wie schon zuvor ist die chinesische Super-App WeChat ein besonders passendes Beispiel. Nachdem sich die App als Messaging-Plattform im Land etabliert hatte, verlagerte sich der Schwerpunkt zur Monetarisierung. Durch die Kooperation mit Unternehmen wurden C2C-Zahlungen und E-Commerce über WeChat Pay möglich. Da die Nachfrage immer weiter stieg, wurde die App mit jedem neuen Nutzer, der sich anmeldete, beliebter und wertvoller. Bei der Entwicklung einer Super-App wird also auf einem Kernprodukt aufgebaut und die Funktionen, gemäß den Bedürfnissen der Nutzer stetig erweitert.

Von der Entwicklung der App bis zur Markteinführung vergehen mehrere Monate

Der Zeitraum für die Entwicklung einer modernen Super-App reicht im Allgemeinen von mehreren Monaten bis zu einigen Jahren. Da dieser Zeitrahmen von verschiedenen Faktoren wie Funktionen, Anforderungen, Nutzerwünschen und Komplexität abhängt, kann er nicht genau eingegrenzt werden. Die Entwicklung einer App beginnt immer mit der Ideenfindung. In mehreren Brainstormings der Verantwortlichen werden die Kernfunktionen der Super-App erarbeitet und danach festgelegt. Bis das Konzept der Anwendung mit den Bedürfnissen der Nutzer übereinstimmt, kann ein Zeitraum von mehreren Monaten vergehen.

Im nächsten Schritt der Entwicklung wird die Idee in ein greifbares Produkt umgesetzt. Das Erstellen und das spätere Feintuning kann wieder mehrere Monate in Anspruch nehmen. Darauf folgen viele Tests und weitere Abstimmungen. Dadurch kann die Super-App bei der Markteinführung ein nahtloses Benutzererlebnis liefern. Danach wird die App stets verbessert, aktualisiert und weiterentwickelt. Auf diese Weise hält die App dem technischen Fortschritt stand und passt sich gleichzeitig an das sich ändernde Nutzerverhalten an. Nur so kann das Überleben der App am hart umkämpften Markt gewährleistet werden.

Fazit

Immer mehr Dienstleister und digitale Unternehmen bieten ihren Kunden die Leistungen einer Super-App an. Es kann also mit Fug und Recht behauptet werden, dass diese Apps nicht nur ein kurzfristiger Trend sind. Sie werden in naher Zukunft die digitale Landschaft verändern und in vielen Teilen neu gestalten.