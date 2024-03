Google Messages: Animierte Reaktionen werden jetzt für alle Nutzer ausgerollt – so sehen sie aus (Video)

Rund um den Messenger Google Messages ist es zuletzt ziemlich bunt geworden und jetzt schaltet man eine weitere Neuerung für alle Nutzer frei, die schon vor einigen Monaten erstmals angekündigt wurde: Die Emoji-Reaktionen auf einzelne Nachrichten rufen jetzt auffällige Animationen hervor, die bei allen Chat-Teilnehmern gezeigt werden und somit kaum übersehen werden können.



Das Team von Google Messages scheint derzeit hauptsächlich aus Grafikern zu bestehen, denn zuletzt wurden zahlreiche Animationen in unterschiedlichen Formen in den Messenger gebracht, die vermutlich nicht allen Nutzern unbedingt zusagen. Zu diesen gehören auch die Animationen zu den Emoji-Reaktionen auf einzelne Nachrichten, die schon seit längerer Zeit vergeben werden können. Bisher erschienen in der Folge nur die Emoji-Reaktionen als kleines Icon neben der Nachricht, das man schnell übersehen kann. Daher wird es nun auffälliger gestaltet.

Wird eine Reaktion auf eine Nachricht abgegeben, zeigt sich eine um diese Nachricht herum aufgebaute Animation. Diese Animation wird unmittelbar nach der Vergabe abgespielt und ist sowohl beim Versender als auch den Empfängern zu sehen. Abgespielt wird sie nur einmalig und auch nur Live, sodass man eine abgegebene Reaktion dennoch übersehen kann, wenn man nicht gerade dabei gewesen ist. Derzeit gibt es die Animationen für zehn unterschiedliche Emojis, die ihr auf obigen Screenshots sowie als Beispiel im folgenden Video sehen könnt.









Es ist zu erwarten, dass Google diese Effekte in naher Zukunft weiter ausbaut und noch mehr dieser Animationen in den Messenger bringt. Ob den Nutzern das zusagt und man daran festhält, wird die Zeit zeigen. Derzeit lassen sich diese Animationen übrigens nicht abschalten, sodass man als Nutzer damit leben muss. Vielleicht bin ich schon zu alt für diese Zielgruppe, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Emoji-Reaktionen dadurch eher leiden und als nervig empfunden werden, statt als besonders witzig. Aber wie gesagt: Vielleicht bin ich da einfach weit herausgewachsen und bevorzuge einen Messenger zur Kommunikation und nicht zur Belustigung verwenden.

Angekündigt wurden die Reaktionen schon im Dezember, erneut in Aussicht gestellt im Januar und erst jetzt verlassen sie die Beta und werden für alle Nutzer ausgerollt.

