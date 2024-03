Google Keep: Die Notizen-App erhält eine schwebende Navigationsleiste mit weniger Buttons (Screenshots)

Die Notizen-App Google Keep bietet eine Reihe unterschiedlicher Inhaltstypen, die in der Cloud abgelegt und über alle Plattformen hinweg synchronisiert werden können. Erstellt werden diese über eine Art Navigationsleiste am unteren Displayrand, die in der Android-Version schon bald völlig anders aussehen könnte. Denn jetzt zeigt sich eine schwebende Version mit weniger Buttons.



In puncto Design hebt sich Google Keep recht deutlich von anderen Google-Apps ab und setzt auf eine am unteren Rand platzierte Leiste, die es in der Form eher selten zu sehen gibt. Das Erstellen einer neuen Notiz zeigt sich als schwebender FAB an gewohnter Stelle, während die weiteren Inhaltstypen über ein kleineres Icon am Rand der Leiste erstellt werden können. Auf dem folgenden linken Screenshot seht ihr die aktuelle Variante, die schon bald ersetzt werden könnte.

Jetzt zeigt sich eine neue Variante (rechter Screenshot), die sich von der fest platzierten Leiste verabschiedet und stattdessen auf eine schwebende Leiste setzt, die deutlich weniger Platz benötigt und noch dazu den eigentlichen Inhalten den Platz bis zum unteren Displayrand einräumt. Diese schwebende Variante hat Vorteile und wurde in der Form auch schon in anderen Google-Apps gesehen. Interessanterweise löst man die Leiste aber nicht nur heraus, sondern verringert gleichzeitig auch die Anzahl der Buttons und Möglichkeiten.

Ich gehe nicht davon aus, dass sich die Notizen-App von den fehlenden Inhaltstypen verabschiedet, sondern stattdessen ein Umschalten im Dialog ermöglicht. Ähnlich wie es vor wenigen Tagen für den Google Kalender umgesetzt wurde und vielleicht in Kombination mit der Gemini-Integration.

