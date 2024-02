Android 15: Google zieht erste Developer Preview zum Teil zurück – OTA-Download nicht mehr verfügbar

Google hat am Freitag die erste Entwicklervorschau von Android 15 veröffentlicht, die auf allen aktuellen Pixel-Smartphones installiert werden kann – wovon im aktuellen Stadium allerdings eher abzuraten ist. Tatsächlich hat es ein Problem gegeben, über das Google schon über das Wochenende informierte und das jetzt dazu geführt hat, dass der OTA-Download des neuen Betriebssystems zurückgezogen wurde.



Es war mutig von Google, die erste Android 15 Developer Preview an einem Freitag zu veröffentlichen, denn normalerweise bringt man so etwas zwischen Dienstag und Donnerstag über die Bühne, aber nicht kurz vor oder gar über das Wochenende. Dennoch wurde am Freitag die erste Entwicklervorschau veröffentlicht, bei der man von Beginn an eine Reihe bekannter Fehler kommunizierte, die noch auftreten können. Das ist auch der Grund, warum man sich eine solche Version möglichst nicht auf dem täglich genutzten Gerät installieren sollte.

Jetzt hat ein bei mehreren Nutzern aufgetretener Fehler dazu geführt, dass Google den Android 15 OTA-Download vorerst zurückgezogen hat. Das vollständige System-Image ist nach wie vor verfügbar und lässt sich installieren, das Update hingegen bleibt erst einmal verschwunden – mutmaßlich bis zur Android 15 Developer Preview 1.1, die vielleicht schon heute Abend erscheinen könnte.

Bei betroffenen Geräten soll nach dem Sideloading die Meldung aufgetaucht sein, dass das Smartphone beschädigt ist – was aber nicht der Fall ist. Ein Werksreset sollte helfen, sicher ist das allerdings nicht. Meine Empfehlung: Steigt erst ab der Beta bei Android 15 ein.

