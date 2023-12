Google Chat: Neue schwebende Navigationsleiste für den Android-Messenger wird ausgerollt (Screenshots)

Der Messenger Google Chat hat in den letzten Monaten eine Reihe von Updates erhalten, die sowohl den Funktionsumfang als auch die Navigation und das Logo verändert haben. Jetzt will man für die Nutzer wieder etwas mehr Übersicht schaffen und führt eine neue Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand ein. Diese ermöglicht die Navigation durch die wichtigsten Bereiche und zeigt, in welche Richtung die Entwicklung geht.



Die Teams der Google-Messenger haben derzeit wieder einen gewissen Entwicklungsschwung, denn nachdem es derzeit viele Updates bei Google Messages gibt, will auch Google Chat in nichts nachstehen. Die Messenger-Plattform hat kürzlich ein neues Logo erhalten (siehe oben), eine überarbeitete Oberfläche bekommen und jetzt hat man eine neue Navigationsleiste am unteren Displayrand angekündigt. Diese schwebt neben dem FAB (Floating Action Button).

In der neuen Navigationsleiste findet sich der Wechsel zwischen den folgenden vier Bereichen:

Startseite: Hilft Ihnen, den Überblick über alle Conversions in einer einheitlichen Ansicht zu behalten, mit einem Filter, der Ihnen einen Drilldown zu ungelesenen Nachrichten ermöglicht.

Hilft Ihnen, den Überblick über alle Conversions in einer einheitlichen Ansicht zu behalten, mit einem Filter, der Ihnen einen Drilldown zu ungelesenen Nachrichten ermöglicht. Direktnachrichten: Sehen Sie sich eine kompakte Liste aller Ihrer 1:1- und Gruppennachrichten an, einschließlich der angehefteten Konversationen oben in der Liste.

Sehen Sie sich eine kompakte Liste aller Ihrer 1:1- und Gruppennachrichten an, einschließlich der angehefteten Konversationen oben in der Liste. Bereiche: Sehen Sie sich eine kompakte Liste aller Ihrer Bereiche an, einschließlich der angehefteten Konversationen oben in der Liste.

Sehen Sie sich eine kompakte Liste aller Ihrer Bereiche an, einschließlich der angehefteten Konversationen oben in der Liste. Erwähnungen: Hilft Ihnen, Nachrichten aus Konversationen und Bereichen, in denen Sie erwähnt wurden, leicht zu finden.

Mutmaßlich werden wir eine solche Navigationsleiste in Zukunft auch an anderer Stelle sehen. Für Google Chat dürften die Updates an der Oberfläche damit erst einmal abgeschlossen sein.

