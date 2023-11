Google Maps: Neue Funktionen für Öffi-Nutzer sind da – Routenplanung mit Filter und Navigation mit Eingang

Die Google Maps Navigation bzw. die zuvor nutzbare Routenplanung führt nicht nur Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger an ihr Ziel, sondern bekanntlich auch Pendler und ÖPNV-Nutzer. Jetzt hat man zwei neue Features für Öffi-Nutzer angekündigt, mit denen die Fahrstrecke noch besser an die eigenen Wünsche angepasst werden kann. Außerdem wird deutlicher als bisher ersichtlich, wo sich der Ausgang befindet.



Gerade in großen Städten gibt es bei Nutzung des ÖPNV oftmals mehrere Wege ans Ziel, wobei sich nicht pauschal sagen lässt, welcher der beste ist. Möchte man schnell an das Ziel kommen, möglichst wenig umsteigen, lieber nicht mit dem Bus fahren oder möglichst kurze Umsteigewege haben. Einiges davon lässt sich nach dem Update der Android-App in den Optionen der Routenplanung festlegen. Mit den Filtern lässt sich auswählen, ob ihr die beste Route, die schnellste Route, den kürzesten Fußweg oder ein bestimmtes Verkehrsmittel bevorzugt.

Um Zeit zu sparen und schnelle Entscheidungen zu treffen, aktualisieren wir jetzt unsere Wegbeschreibungen – damit ihr die beste Route zu eurem Ziel auf der Grundlage von Schlüsselfaktoren wie Ankunftszeit, Anzahl der Umstiege und Länge eurer Fahrt ganz einfach auf einen Blick seht. Ihr könnt die Route sogar mit praktischen Filtern anpassen, mit denen ihr auswählen könnt, welche Art von Verkehrsmitteln ihr nehmen möchtet – oder ob ihr lieber eine Route mit weniger Fußwegen hättet.

Je nach gewählter Routenoption werden die Vorschläge neu geladen und können sich, wie ihr im unten eingebundenen Video sehen könnt, zum Teil deutlich voneinander unterscheiden. Das soll den Nutzern dabei helfen, möglichst komfortabel mit dem Öffentlichen Personennahverkehr in den Städten unterwegs zu sein. Natürlich kann das aber auch dazu führen, dass nicht immer die optimale Route gewählt wird.









Gerade bei Bahnfahrten ist nicht nur der Abfahrtsort wichtig, sondern auch der Eingang für den jeweiligen Bahnhof. Wer häufiger in Großstädten unterwegs ist, der wird sehr genau wissen, dass sich die Zugänge nicht immer an erwarteter Stelle befinden oder der Weg zu den einzelnen Zugängen doch recht weit sein kann. Das weiß man auch bei Google Maps und hat daher nun ein neues Feature angekündigt, das zusätzlich zum Abfahrtsort auch den Eingang/Ausgang auf der Karte markiert.

In 80 Städten weltweit, darunter Berlin, Boston, London, Madrid, New York City, Paris, Singapur, Sydney, Tokio und Toronto, werden diese Informationen jetzt für alle Stationen gezeigt. Sollte sich ein Fußweg für den Umstieg ergeben, werdet ihr dementsprechend zukünftig zum benötigten Eingang und nicht unbedingt zum Abfahrtsort selbst gelotst. Denn dieser kann an der erwarteten Stelle vielleicht gar nicht zugänglich sein, vor allem bei unterirdischen Bahnhöfen.

Beide Neuerungen werden im Laufe der nächsten Tage für alle Android- und iOS-Nutzer ausgerollt.

» Wie wird das Wetter? Neue Google-KI soll bald deutlich bessere und schnellere Wetterprognosen liefern (Video)

» Android Auto: Update auf Android 14 sorgt für Probleme – Nutzer berichten von stummen Musikstreaming-Apps

[Google-Blog]