Google Fotos: Großes Update bringt drei neue Features; Fotostapel, Dokument-Archiv und Kalender-Erinnerungen

Gute Nachrichten für viele Nutzer von Google Fotos, denn die Fotoplattform erhält jetzt einen ganzen Schwung an Neuerungen, die in den letzten Tagen bereits durchgesickert sind und die Organisation erleichtern sollen: In diesen Tagen werden die Fotostapel freigeschaltet, man bringt eine verbesserte Dokument-Organisation und es wird das Erinnerungen-Feature des Google Kalender integriert.



Google Fotos gehört zu den Plattformen, bei denen die Updates gesammelt in einem großen Schwung ausgerollt werden und die Leaks der letzten Tage ließen bereits vermuten, dass es nicht mehr lange dauern wird. Jetzt hat man gleich drei Neuerungen angekündigt, die wir euch bereits ausführlich auf Basis der Leaks vorgestellt haben. Alles dreht sich um die Organisation der Medien sowie der darin enthaltenen Informationen. Wer Dokumente und Serienbilder nutzt, darf sich freuen.

Fotostapel

Das wohl für die meisten Nutzer relevanteste neue Feature ist der Fotostapel. Dabei handelt es sich um eine Gruppierung sehr ähnlicher Bilder, die durch ein Dauerfeuer auf den Auslöser entstanden sind. Statt diese wie erwartet nebeneinander im Fotostream zu zeigen, reduziert man es nun automatisch auf nur noch eine Aufnahme. Die Algorithmen wählen das beste Motiv aus und fügen ein Stapelsymbol hinzu, das auf den neu angelegten Fotostapel hinweist. Ein Tap auf das Foto öffnet eine Art Galerie über die ihr alle anderen Aufnahmen sehen und einige Bearbeitungen vornehmen könnt.

» Alle Informationen zur Fotostapel-Funktion









Dokument-Organisation

Erst gestern entdeckt und heute schon freigeschaltet: Die automatische Organisation abfotografierter oder eingescannter Dokumente wird überarbeitet. Statt 12 gibt es nur noch 9 Kategorien, in denen die Medien aufgeteilt werden. Zu finden ist das Ganze über die Suchfunktion unter dem selbsterklärenden Punkt „Dokumente“. Zusätzlich zur neuen Sortierung gibt es eine optionale automatische Archivierung. Diese sorgt dafür, dass die in einem Album enthaltenen Bilder nach 30 Tagen ins Archiv wandern und nicht mehr im Fotostream sichtbar sind.

» Alle Infos zur neuen Google Fotos Dokument-Organisation

Erinnerungen erstellen

Das letzte Update bezieht sich ebenfalls auf die Dokumente. Taucht in einem Dokument ein Datum oder ein anderer Zeitpunkt auf, wird in der Fotoansicht ein Action-Chip eingeblendet, mit dem sich eine Erinnerung im Google Kalender erstellen lässt. Diese enthält den erkannten Zeitpunkt sowie eine Verknüpfung zum Foto.

» Alle Infos zur Erinnerungen-Funktion