Google Fotos: Automatische Sortierung + Archivierung für abfotografierte Dokumente kommt (Screenshots)

Wer mit dem Smartphone Dokumente jeglicher Art abfotografiert, wird diese wahrscheinlich auch in Google Fotos finden, denn dort werden die Aufnahmen Bestandteil des Fotostreams. Schon seit langer Zeit gibt es eine automatische Sortierung, mit der sich diese Dokumente finden lassen und nun steht ein größeres Update für diesen Bereich vor. Es kommen neue Unterkategorien, eine veränderte Darstellung sowie eine automatische Archivierung.



Bei Google Fotos hat man offenbar den Umgang mit Dokumenten für sich entdeckt und möchte diesen Bereich in naher Zukunft ausbauen. Erst gestern haben wir über die Anbindung an den Google Kalender berichtet, aber das wird nur der erste Schritt sein. Denn auch die Organisation der Dokumente innerhalb der Fotoplattform soll verbessert werden. Seit langer Zeit gibt es in der Suchfunktion den Bereich „Dokumente“, der zu allen Aufnahmen mit entsprechendem Inhalt führt. Dieser wird laut eines Teardowns schon bald überarbeitet.

Neue Kategorien

Statt wie bisher 12 Unterkategorien in einem Gitter zu zeigen, beschränkt man sich nach dem Update auf nur noch neun Kategorien und wählt stattdessen eine Listendarstellung. Ein ähnlich kurioser Darstellungswechsel wie kürzlich bei Google Drive. Zu den Kategorien gehören etwa Zahlungsmittel, Ausweisdokumente, Tickets und ähnliche Einteilungen. Die abfotografierten oder eingescannten Dokumente sind darin enthalten und sollen somit einfacher gefunden werden können. Es handelt sich bei der Auflistung um automatische Alben, die von selbst gefüllt werden.









Automatisches Archivieren

Weil so mancher Dokument-Scan nur einmalig benötigt wird, aber die Bilddatei dennoch aufbewahrt werden soll, startet man bald mit einer automatischen Archivierung. Direkt über dem Album wird es einen Schalter geben, mit dem sich diese aktivieren oder deaktivieren lässt. Die Bilder werden weiterhin über die Suchfunktion oder dieses Spezialalbum zu finden sein, tauchen dann aber nicht mehr im Fotostream auf. Wie die Archivieren-Funktion bei Google Fotos funktioniert, hatte ich vor einiger Zeit in diesem Artikel erklärt.

Ich denke, das sind zwei starke Neuerungen für den Umgang mit Dokumenten, die sowohl die Organisation als auch den Umgang verbessern werden. Beides konnte nur über interne Schalter in einem Teardown aktiviert werden, soll aber tadellos funktioniert haben. Daher ist es recht wahrscheinlich, dass man das schon bald freischalten wird. Vielleicht im Rahmen des kommenden Android Feature Drop.

[The SpAndroid]

