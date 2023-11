Google Fotos: Das ist die neue Fotostapel-Funktion – wird ähnliche Motive gruppieren (Screenshots & Video)

In den Fotostreams vieler Nutzer von Google Fotos dürften sich immer wieder Aufnahmen finden, deren Motive vielfach abgelichtet wurden – ein Fluch der digitalen Fotografie. Weil sich hinterher nur die wenigsten Nutzer die Mühe machen, lediglich die besten Aufnahmen zu behalten, soll ein neues Google Fotos-Feature diese nun gruppieren. Jetzt hat sich die kürzlich entdeckte Fotostapel-Funktion ausführlich gezeigt.



Google gibt den Nutzern seit Jahren eine Reihe von Möglichkeiten, um den Fotostream sauber zu halten und als möglichst sehenswerten Stream zu präsentieren – unter anderem durch die Archivieren-Funktion. Doch nicht nur Dokumente und Screenshots sorgen für ein unschönes Gesamtbild, sondern auch doppelte, dreifache, vierfache und vielfache Fotos vom selben Motiv sind rückblickend und gesammelt nicht unbedingt vorteilhaft. Die kürzlich entdeckte Fotostapel-Funktion soll dafür in Kürze Abhilfe schaffen.

Eigentlich erklärt sich die Funktion schon durch den Namen von selbst: Die Algorithmen erkennen sehr ähnliche Motive, gruppieren diese miteinander und zeigen sie in einem Fotostapel. Dieser Stapel zeigt dann nur noch ein Titelbild, während sich alle weiteren Bilder direkt darunter befinden und bei Bedarf aufgefächert werden können. Das bedeutet, dass die weiteren Aufnahmen erst einmal nicht sichtbar sind und somit nur noch das eine Motiv im Fotostream erscheint.

Die weiteren Bilder werden in Form einer Galerie oder eines automatischen Albums gezeigt. Im folgenden Video könnt ihr die Funktion im Einsatz sehen, denn bei ersten Nutzern konnte sie bereits aktiviert werden.









Innerhalb dieses Fotostapels gibt es eine Reihe von Funktionen: So lässt sich die Reihung ändern, um das Titelbild auszuwählen. Es lassen sich einzelne Fotos aus diesem Stapel entfernen, um doch nicht mehr mit den anderen gruppiert zu sein, und es kann bei Bedarf auch in nur einem Schritt die Funktion „alle anderen Fotos löschen“ ausgewählt werden. Natürlich führt auch das dazu, dass der Fotostapel verschwindet, denn es befindet sich nur noch ein Bild darin.

In den Google Fotos-Einstellungen sowie in den Stream-Einstellungen wird es möglich sein, diese automatische Sortierung bzw. Stapelung abzuschalten. Was sich bisher allerdings nicht gezeigt hat, ist, ob Nutzer selbst einen Fotostapel erstellen können. Ich könnte mir das für kleinere Fotosammlungen, für die man nicht unbedingt ein Album erstellen möchte, sehr gut vorstellen. Die Motive müssen nicht unbedingt ähnlich sein, aber eine Reihe von thematisch zusammenhängenden Bilder zu gruppieren wäre sicherlich sehr praktisch.

Das Feature sieht weitgehend fertiggestellt aus, sodass es schon bald für alle Nutzer ausgerollt werden dürfte. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass es ein Google One-exklusive Feature sein könnte.

Letzte Aktualisierung am 12.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!