Google Fotos: Neue Fotostapel-Funktion kommt – soll ähnliche Motive automatisch gruppieren (Teardown)

Ein Fluch der digitalen Fotografie ist es, dass von vielen Orten und Motiven unzählige Aufnahmen angefertigt werden, um den besten Moment nicht zu verpassen. Schon bald will Google Fotos die Nutzer dabei unterstützen, ähnliche Motive miteinander zu gruppieren, den Fotostream aufzuräumen und es damit vereinfachen, die nicht-benötigten Duplikate zu löschen. Ein Teardown zeigt die neue Fotostapel-Funktion.



Der Google Fotos Fotostream ist eine sehr schöne Anlaufstelle für den Rückblick auf jüngst vergangene Momente und ist vergleichbar mit der umgekehrt-chronologischen Sortierung der Galerie-Apps auf dem Smartphone. In dieser Auflistung kann es immer wieder vorkommen, dass ganze Reihen mit ähnlichen Motiven darin zu finden sind, wenn man als Nutzer mal wieder im Sekundentakt den Auslöser gedrückt hat. Oftmals wird nur ein einziges Motiv benötigt, während alle anderen im digitalen Nirvana untergehen, aber dennoch erhalten bleiben.

Google Fotos will den Nutzern schon bald dabei helfen, damit aufzuräumen. Ein Teardown der aktuellen Android-App hat die Photostack-Funktion (zu Deutsch wohl Fotostapel) hervorgebracht, die sich schon ein wenig selbst erklärt. Sehr ähnliche Motive sollen miteinander gruppiert werden, sodass nur ein einziges im Fotostream gezeigt wird. Dabei werden die Algorithmen das nach neutraler Ansicht beste Motiv auswählen und als eine Art Coverbild verwenden. Man darf sich das wohl als eine Art Mini-Album im Fotostream vorstellen.

Ein Klick auf das Motiv öffnet dann mutmaßlich ein Overlay und zeigt alle anderen Bilder dieser automatisch erstellten Serie. Nutzer haben die Möglichkeit, das Titelbild selbstständig auszuwählen, können aus dieser Ansicht heraus die anderen Aufnahmen einfach löschen oder wer sich damit gar nicht anfreunden kann, kann das Feature auch vollständig abschalten.

Das Ganze dürfte wohl ähnlich umgesetzt sein, wie die kürzlich angekündigten RAW-Bilder im Fotostream. Auch bei diesen handelt es sich um eine Auflistung von mehreren zusammenhängenden Bildern, von denen eines als Titelbild fungiert und die anderen in einem Overlay gezeigt werden. Auch dabei sind die Algorithmen dazu in der Lage, das jeweils beste Motiv als Titel und Hauptbild auszuwählen.

Derzeit zeigt sich diese neue Funktion zum Aufräumen des Fotostreams nur im Teardown der aktuellen App-Version 59. Bisher konnte das Feature noch nicht zum Laufen gebracht werden, sondern verrät nur die folgenden Strings:

Photo stacks automatically groups similar photos that were taken together.

Turn on photo stacks to organize similar photos that were taken together.

Change top pick or edit stack

Manage photo stacks anytime