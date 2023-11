Google Maps: Großes Update bringt Google Lens und ganz neue Möglichkeiten für die Suchfunktionen

Die Kartenplattform Google Maps hat vor wenigen Tagen ein sehr umfangreiches Update spendiert bekommen, das eine ganze Reihe vielbeachteter neuer Funktionen in die Android-App bringen wird. Langfristig dürfte aber eine nur wenig beachtete und vermeintlich langweilige Neuerung den größten Einfluss auf die Nutzung der App haben: Die Suchfunktion öffnet sich dank KI für die vielen Zusatzinformationen.



Wer die Suchfunktion von Google Maps bemüht, dürfte diese in den meisten Fällen wohl mit einer der drei folgenden Kategorien füttern: Mit einer Ortsangabe (Straße, Stadt, Region, Land,…), mit der Suche nach einem konkreten Business-Eintrag (Dominos Berlin) oder nach einer Branche (Pizza Berlin). Das führt häufig zum Erfolg, bietet aber nicht ganz so viel Flexibilität und setzt voraus, dass die Nutzer die eigentliche Recherche erst nach der Suchfunktion starten.

Mit der neuen Google Maps-Suchfunktion werden die Karten in diesem Bereich völlig neu gemischt: Denn nach dem Rollout im Laufe der nächsten Monate wird es möglich sein, nach vielen weiteren Details zu suchen. Denn die Suchfunktion indexiert den gesamten medialen Bestand von Google Maps und kann somit auch die von den Nutzern oder Business-Inhabern hochgeladenen Bilder durchsuchen. Als Beispiel gibt man an, dass ihr dann direkt nach „Latte-Art mit Tieren“ suchen könnt und nur Cafes aufgelistet bekommt, die so etwas anbieten. Klingt simpel, ist aber eine völlig neue Dimension der Suche.

Wenn ihr jetzt in Google Maps nach bestimmten Dingen sucht, z. B. nach dem besten Ort für „Latte-Art mit Tieren“ oder „Kürbisfeld mit meinem Hund“, erhaltet ihr zuerst Ergebnisse mit Fotos von dem, wonach ihr sucht. Diese Ergebnisse basieren auf der Analyse von Milliarden von Fotos, die von der Google Maps-Community geteilt wurden – dank KI und fortschrittlichen Bilderkennungsmodellen. Mit dieser visuellen Liste könnt ihr neue Orte entdecken ,die euch höchstwahrscheinlich gefallen werden. Scrollt euch einfach durch die Ergebnisse, tippt auf ein Foto für mehr Informationen und navigiert euch direkt dorthin.









Die Nutzerbilder bei Google Maps sind häufig sehr interessant und wenn sich deren Inhalt direkt aus der Suchfunktion heraus durchforsten lässt, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Denn die Suchanfragen können deutlich mehr ins Detail gehen und im KI-Zeitalter vielleicht auch anders formuliert werden. Grundsätzlich wäre es damit sicherlich auch möglich, Streetview-Bilder zu durchsuchen („die Pizzeria im gelben Haus nach der Kreuzung“, oder Ähnliches). Soweit ist man zwar noch nicht, aber der Weg ist längst bereitet. Auch die neue Google Lens-Suchfunktion spielt mit herein.

Das Potenzial einer solchen Suchfunktion ist riesig und sorgt endlich dafür, dass der große Datenschatz von Google Maps für die Suchfunktion angezapft werden kann. Wenn man die Bedeutung von Google Maps für Lokales Suchen bedenkt, dann wird schnell klar, dass dies ein großer Schritt für die Nutzer, die Plattform, aber auch die darin eingetragenen Businesses ist. Und erneut wäre es Google damit gelungen, die Übermittlung von möglichst vielen Informationen schmackhaft zu machen.

Ganz nebenbei ist das aber auch wieder ein Feature, das die Konkurrenz nicht kopieren kann. Denn keine andere Plattform enthält auch nur annähernd so viele Nutzerfotos und von den Nutzern zugelieferte Informationen wie Google Maps. Die Aufgabe des Maps-Teams wird es vor allem sein, die Nutzer nach bald 20 Jahren auf diese neue Art der Suchanfragen zu trainieren.

Letzte Aktualisierung am 30.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!