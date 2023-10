Mein Gerät finden: Googles globales Gerätenetzwerk verschiebt sich auf unbestimmte Zeit – Apple bremst

Google arbeitet schon seit sehr langer Zeit am Neustart von Mein Gerät finden, das zu einem globalen Gerätenetzwerk ausgebaut werden soll. Doch der Start der Plattform verschiebt sich immer weiter und jetzt hat Google erneut mitgeteilt, warum es zu diesen recht langen Verzögerungen kommt: Die Schuld liegt wohl bei Apple, das als Konkurrent und Partner zugleich gesehen werden kann, der sich wohl viel Zeit lässt.



Nach weit über einem Jahr der Spekulationen und Weichenstellungen hatte Google im Mai den Start des globalen Gerätenetzwerks auf Basis der bestehenden Mein Gerät finden-Plattform angekündigt. Doch offenbar kommen die Pläne aus den unterschiedlichsten Gründen nicht voran. Nachdem der Pixel Tag an keiner Stelle mehr erwähnt wird und sich damit wohl recht langfristig verzögert, stand plötzlich auch der Start der gesamten Plattform – und das galt nicht nur im Sommer, sondern auch heute noch. Die Schuld an der Verschiebung schiebt man Apple in die Schuhe:

Um wenigstens ein bisschen mit der Plattform voranzukommen, hat man den Schutz vor ungewolltem Tracking angekündigt, der mittlerweile verfügbar ist. Für alles weitere will man aber auf Apple warten und es scheint ganz so zu sein, dass man in Cupertino keine Eile hat, wie sich im Statement des Android-Teams zwischen den Zeilen herauslesen lässt:

We’re working with a bunch of tag vendors, headphone makers, ebike manufacturers and more to integrate with Google’s Find My Network. We’re working hard with Apple to bring this to life and have almost finalized the joint unwanted tracker alert specification. We will have the unwanted tracker specification implemented and deployed across the fleet of 3bn+ Android devices by the end of this year. In the meantime, we’ve made the decision to hold the rollout of the Find My Device network until Apple has implemented these protections for iOS users too. Hopefully soon!