Android: Update für die Google Uhr bringt Pixel Watch-Synchronisierung, Wetterbericht, neues Layout (Screenshots)

Die Android-App Google Uhr erhält sicherlich nicht die größte Aufmerksamkeit, auch wenn sie von vielen Nutzern verwendet wird, dementsprechend gibt es auch nur selten Updates. Doch jetzt wird ein ganzer Schwung an Neuerungen ausgerollt, von denen sich eine bereits vor einigen Tagen gezeigt hat: Man integriert die Wetteranzeige, die Wetterprognose, startet endlich die Wetter-Synchronisierung mit der Pixel Watch und bastelt ein wenig an der Oberfläche.



Erst vor wenigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass bei ersten Nutzern das Wetter in Google Uhr auftaucht und jetzt wird ein großes Update auf die Version 7.6 ausgerollt, die genau das und noch einiges mehr im Gepäck hat. Bei ersten Nutzern kam das Update bereits an, doch der Rollout kann ein paar Tage in Anspruch nehmen, sodass die Screenshots in diesem Artikel noch von den Bastlern von Google Nws bei Telegram stammen.

Die erste Änderung wird schon beim Start der App sichtbar, denn die aktuelle Uhrzeit wird nun zentriert in der Oberfläche angezeigt und hebt sich damit deutlicher als bisher von den eventuell eingestellten Weckern ab. Das erinnert ein wenig an den Sperrbildschirm und dürfte somit auch intuitiver sein. Die zweite große Änderung ist auf dem linken Screenshot als Option sichtbar und dürfte etwas sein, worauf sehr viele Nutzer gewartet haben: Die Wecker lassen sich jetzt zwischen Smartphone und Pixel Watch synchronisieren.









Eine weitere wichtige Neuerung ist das Wetter, das sich schon vor wenigen Tagen auf der Weckerseite gezeigt hat. Doch man will es nicht nur bei der Übersicht belassen, sondern die Nutzer auch täglich informieren: Denn in den Einstellungen lässt sich festlegen, dass direkt nach dem Ausschalten des Weckers eine Seite mit der aktuelle Wetterprognose geöffnet wird. Das ist sicherlich eine Information, die man am Morgen braucht, aber ob es direkt nach oder während des Aufstehens sein muss, ist sicherlich eine andere Frage.

Ich denke, dass vor allem dieser Bereich bei weitem nicht nur das Wecker bereithalten wird, sondern zum Teil der Morgen-Routine werden könnte. Denn es ist schon am Screenshot sichtbar, dass das Wetter nicht den gesamten Platz am Display beansprucht. Warum also dort nicht auch die heutigen Termine anzeigen oder andere Informationen, mit denen man in den Tag starten möchte? Wir dürfen gespannt sein, was da noch so alles kommt.

[Google Nws @ Telegram]