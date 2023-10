Wear OS 4: Surfen auf der Smartwatch? Die Pixel Watch hat plötzlich einen ‚Wear OS Browser‘ (Screenshots)

Google hat gestern mit dem Rollout von Wear OS 4 auf die erste Generation der Pixel Watch begonnen, das einige kleinere Neuerungen auf die Smartwatches bringt. Jetzt wurde eine interessante Neuerung entdeckt, deren Hintergründe bisher noch nicht ganz klar sind: Es gibt plötzlich einen Wear OS Browser, der als Standardbrowser eingestellt, aber auf der Smartwatch gar nicht zu finden ist.



Sicherlich wird es Situationen geben, in denen sich Wear OS-Nutzer einen Browser für die Smartwatch wünschen. Doch dann dürfte man recht schnell realisieren, dass das auf dem Mini-Display keinen Spaß machen wird und auch kaum Sinn ergibt. Dementsprechend gibt es bei Wear OS kaum Verlinkungen und wenn es welche gibt, dann werden diese an das angebundene Smartphone gesendet. Dennoch zeigt sich unter Wear OS 4 nun ein Wear OS Browser in den Einstellungen, der dort als Standard-App eingestellt ist.

Dieser Browser ist auf der Smartwatch allerdings gar nicht als solcher vorhanden. Es lässt sich nicht als App starten und selbst das Antippen von Verlinkungen bringt diesen nicht hervor. Daher ist aktuell davon auszugehen, dass es sich lediglich um einen Handle handelt, mit dem Links abgefangen und an ein anderes Gerät weitergeleitet werden sollen. Dennoch ist es gut möglich, dass man hinter den Kulissen einen simplen Browser für Wear OS vorbereitet. Denn mit dem Chrome Lesemodus, der eine Webseite auf das allernötigste reduziert, wäre eine Darstellung auf der Smartwatch denkbar.

