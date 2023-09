Neue Google-Hardware kommt: Fitbit kündigt nächste Produktvorstellung an – Luxe 2 oder Charge 6? (Video)

Es steht neue Google-Hardware vor der Tür, denn in genau zwei Wochen lädt man zum ‚Made by Google‘-Event, das neue Pixel-Produkte hervorbringen wird – allen voran natürlich die Pixel 8-Smartphones sowie die Pixel Watch 2. Aber auch die Google-Schwester Fitbit hat etwas zu präsentieren und stellt nun mindestens ein neues Wearable für die kommende Woche in Aussicht. Schon in acht Tagen will man etwas präsentieren.



Google und Fitbit arbeiten eng zusammen, aber die große Bühne teilen möchte man sich dann doch nicht: Nachdem gerade erst bekannt wurde, dass die Pixel Watch 2 neue Fitbit-Funktionen erhält, stellt die Marke nun selbst eine Präsentation in Aussicht. Laut eines kürzlich veröffentlichten X-Tweets soll am 28. September ein neues Produkt vorgestellt werden. Der im Video tanzende Darsteller hat das Wearable bereits am Handgelenk, es sind aber kaum Details zu erkennen. Möglich wären eine Fitbit Luxe 2 oder ein Fitbit Charge 6.

Erst vor wenigen Wochen gab es Leaks zu kommenden Fitbit-Produkten und es ist gut möglich, dass man mehr als nur ein neues Produkt vorstellen wird. Ein Event oder gar einen Livestream wird es wohl nicht geben, diese gesteht Google bisher nur der Pixel-Marke oder in der Vergangenheit den Nest-Produkten zu, dafür aber eine Ankündigung mit einer möglichen sofortigen Vorbestellung. Wir werden euch hier im Blog natürlich zeitnah informieren.

