Google Bard: Großes Update gibt dem KI-ChatBot Zugriff auf GMail, Drive, Maps, Flüge und vieles mehr (Video)

Nach einer etwas längeren Entwicklungspause hat Google gestern ein großes Update für Bard angekündigt, das allen Nutzern eine ganze Reihe von neuen Funktionen bringt. Wir haben euch die deutschsprachigen Neuerungen bereits vorgestellt, das echte Highlight dieser Runde steht derzeit aber nur in englischer Sprache zur Verfügung: Bard kann auf eure E-Mails, Cloud-Dateien, Kalender und weitere Google-Dienste zugreifen.



Der KI-ChatBot Bard kann auf einen großen Datenbestand zugreifen, dessen Fakten hauptsächlich aus dem Web oder von offiziellen Quellen stammen. Mit dem jüngsten Update geht man einen deutlichen Schritt weiter, denn Bard kann in englischer Sprache viele weitere Google-Produkte anzapfen und auch persönliche Informationen verwenden. So könnt ihr Bard nach Inhalten aus euren E-Mails fragen und nach einer mehrsekündigen Wartezeit erhaltet ihr die Antwort.

Im unten eingebundenen Video könnt ihr sehen, zu welchen Dingen Bard mit dieser Anbindung in der Lage ist. Denn es geht nicht nur um GMail, sondern auch um Google Drive, Google Flüge, YouTube, Google Maps, Google Docs oder auch Google Tasks. In allen Fällen wird Google eure persönlichen Daten erst dann durchsuchen, wenn ihr Bard dazu auffordert – daher auch die Wartezeit bis zur Antwort. Einen ständigen Scan durch die KI soll es Stand heute nicht geben.

Bard zeigt euch aber nicht nur die entsprechenden E-Mails mit der gewünschten Information, sondern kann deren Inhalte auch direkt als Grundlage zur Beantwortung von Fragen nutzen. Im Video seht ihr, wie Bard die E-Mails nach einem Termin durchsucht, direkt die Antwort gibt und gleichzeitig die E-Mails verlinkt. Anschließend kann mit den daraus gewonnen Daten weiter gearbeitet werden.









Es ist zu sehen, dass Bard passende Flüge heraussucht, ohne dass es einer weiteren Eingabe bedarf – dazu kommt die Google Flugsuche sowie bei einer gewünschten Übernachung die Google Hotelsuche zum Einsatz. Ist das geklärt, könnt ihr euch von Bard direkt eine Agenda erstellen lassen, wie die Tage genutzt werden können. Alles wird mehr oder weniger schickt formatiert ausgespuckt, sodass die Reiseplanung innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen werden kann.

Derzeit funktioniert das nur in englischer Sprache, aber es dürfte wohl beim aktuellen Entwicklungstempo und dem Umfang von Bard in deutscher Sprache nicht all zu lange dauern, bis man das für alle Nutzer anbieten kann. Bis es soweit ist, stellt eure Anfragen einfach in Englisch – allerdings sollten dann auch die zu durchsuchenden Informationen in englischer Sprache vorliegen.

