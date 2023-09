Smart Home: Google schränkt Lautsprechergruppen ein – nur noch eine Gruppe pro Smart Speaker möglich

Viele Google-Nutzer, die einen Nest Smart Speaker oder Nest Smart Display besitzen, könnten mehrere dieser Geräte im Haushalt verteilt und diese eventuell auch in Gruppen zusammengeführt haben. Doch jetzt schränkt Google diesen Funktionsumfang ein und ermöglicht den Nutzern nur noch das Zusammenführen zu einer einzelnen Gruppe, während zuvor mehrere Gruppen möglich waren. Das hat keine technischen Gründe.



Google- bzw. Nest-Nutzer haben die Möglichkeit, mehrere Smart Speaker und Smart Displays zu Gruppen zusammenzuführen, um diese gemeinsam nutzen zu können. Bisher war es möglich, einzelne Lautsprecher in mehrere Gruppen einfügen zu können, doch diese Funktionalität muss man nun einschränken. Zwar sollen die bisher erstellten Gruppen erhalten bleiben, doch diese lassen sich womöglich nicht mehr bearbeiten und einzelne Lautsprecher auch nicht mehr mehreren Gruppen zuordnen.

Es wurde bereits darüber spekuliert, dass diese Einschränkung rechtliche Gründe hat und das hat sich nun bestätigt. Ein Google-Sprecher spricht von jüngsten rechtlichen Entscheidungen, ohne Details zu nennen. Wir können davon ausgehen, dass es mit der nach wie vor laufenden Sonos-Klage im Zusammenhang steht, die schon vor längerer Zeit zur Einschränkung von Funktionen geführt hat:

In light of a recent legal decision, users will no longer be able to add new Nest devices to multiple groups. There are no changes to existing speaker groups.