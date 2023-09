Google Bard: Großes Update bringt neues Sprachmodell, ausführlichere Antworten, Überprüfungen und mehr

Google arbeitet mit Hochdruck an der Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz und offenbar gehört Google Bard auch auf absehbare Zukunft weiterhin dazu. Nach einer überraschend langen Entwicklungspause hat man jetzt einen ganzen Schwung an Neuerungen angekündigt, die in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt werden. Dazu gehört auch eine interne Selbstüberprüfung. Aber das ist längst noch nicht alles.



Google legt bei Bard nach, denn man macht einen riesigen Sprung: Der KI-ChatBot wird auf das modernere Sprachmodelle PaLM2 umgestellt (obwohl Gemini vor der Tür steht) und soll damit deutlich leistungsfähiger werden. Man spricht vom bisher leistungsfähigsten Modell von Bard, denn die Antworten sollen nicht nur besser werden, sondern Bard sich auch selbst überprüfen können – was sicherlich das Highlight dieser Update-Runde ist. Die Selbstüberprüfung läuft über die Google Websuche und versucht, die selbst gegebenen Antworten zu bestätigen oder eben zu wiederlegen bzw. zu korrigieren.

Alle Verbesserungen im Detail findet ihr in der offiziellen Auflistung am Ende des Artikels. Wirklich spannend ist aber die Integration in die Google-Dienste, die es vorerst nur in englischer Sprache geben wird. So kann Bard nach dem Update auf GMail-Konversationen zugreifen, Dateien in Google Drive abrufen und vieles mehr. Auch Google Maps, Google Flights und YouTube öffnen ihre Schnittstellen für Bard, sodass deutlich mehr Informationen und auch personalisierte Informationen angeboten werden können.

Als Beispiel gibt man an, dass Bard nach Aufforderung die E-Mails des Nutzers durchsuchen kann, diese zusammenstellen und auch weitere Schritte vorschlagen kann.









Jetzt neu: unser bisher fortschrittlichstes Modell von Bard

Worum geht es? Dein Feedback hat dazu beigetragen, dass Bard intuitiver, einfallsreicher und reaktionsschneller ist als je zuvor. Egal, ob du für dein Gemeinschaftsprojekt nach Inspirationen für verspielte oder kreative Inhalte suchst, ob du dein Projekt in einer Sprache starten und in über 40 weiteren Sprachen fortsetzen möchtest, ob du umfassende Unterstützung beim Programmieren benötigst, oder einfach neue Themen aus verschiedenen Perspektiven kennenlernen willst – Bard kann dir mit höherer Qualität und Genauigkeit helfen, neue Möglichkeiten zu entdecken.

Grund: Wir sind davon überzeugt, dass eine schnelle Versionsentwicklung Innovationen fördert, und wir möchten das Beste von Bard für alle zugänglich machen. Mit deinem Feedback konnten wir jetzt die bisher fortschrittlichste Version von Bard veröffentlichen – für eine bessere Zusammenarbeit in verschiedenen Sprachen und Ländern auf der ganzen Welt.

Die Antworten von Bard über „Mit Google suchen“ v2 nachprüfen

Worum geht es? Mithilfe der Schaltfläche [G] in der Google Suche kannst du die KI-generierten Antworten von Bard überprüfen. Diese Funktion ist zuerst in englischer Sprache verfügbar. Wenn eine Aussage beurteilt werden kann, wird sie in der Antwort von Bard hervorgehoben und du kannst darauf klicken, um weitere Informationen zu erhalten. Hinweis: Die angezeigten Links sind Inhalte, die von der Google Suche gefunden wurden. Sie sind nicht unbedingt die Quellen der ursprünglichen Antwort von Bard.

Grund: Menschen nutzen KI-Tools, um komplexe Themen auf neue Art besser zu verstehen. Wenn du mit Unterstützung von Bard Neues lernst und recherchierst, ist es wichtig, dass du auf die Glaubwürdigkeit der Informationen vertrauen kannst, die mithilfe von KI generiert werden.

Auf Unterhaltungen aufbauen, die mit dir geteilt wurden

Worum geht es? Wenn jemand eine Unterhaltung mit Bard über die Freigabe öffentlicher Links mit dir teilt, kannst du diese Unterhaltung in deinem Konto fortsetzen und darauf aufbauen.

Grund: Kreativität wird oft von der Arbeit anderer inspiriert. Wenn wir viele Ideen haben, mit denen wir arbeiten können, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass uns etwas wirklich Innovatives einfällt. Deshalb machen wir es einfacher für dich, von anderen geteilte Unterhaltungen als Ausgangspunkt für deine eigenen kreativen Erkundungen zu nutzen.

In allen unterstützten Sprachen sind noch mehr Funktionen verfügbar

Worum geht es? Du kannst Bilder mit Google Lens hochladen, Bilder aus der Google Suche in Antworten anzeigen und die Antworten von Bard in allen unterstützten Sprachen ändern, um sie beispielsweise einfacher, länger, kürzer, professioneller oder lockerer zu gestalten.

Grund: Wenn du die Antworten anpassen kannst, um deine Anforderungen besser zu erfüllen, hast du mehr Kontrolle über deine kreative Arbeit. Bilder als Teil von Prompts eröffnen eine ganz neue Kreativitätsstufe. Und Bilder als Teil der Antworten können dazu beitragen, Ideen zum Leben zu erwecken.