Android: Was ist Cubes? Neuer Bereich im Google Play Store sorgt für Spekulationen (Teardown + Screenshots)

Rund um den Google Play Store stehen offenbar große Neuerungen vor der Tür, denn nachdem wir bereits gestern über den kommenden Download Buddy berichtet haben, gibt es jetzt Leaks zu einer völlig neuen Anlaufstelle für Medieninhalte. Der neue Bereich Cubes dürfte eine redaktionell gepflegte Zusammenstellung von Apps und Medieninhalten bieten, die einfacher als bisher zugänglich sein sollen.



Der Google Play Store ist seit sehr vielen Jahren DIE Anlaufstelle für Apps und Spiele unter Android. Die Plattform ging vor über zehn Jahren aus der Zusammenlegung des Android Market und einigen weiteren Medien-Apps hervor, bei denen es in dieser Zeit immer wieder Änderungen gegeben hat. Jetzt könnte der nächste größere Umbau bevorstehen oder zumindest eine weitere Ebene eingezogen werden, um die Content-Vielfalt zusammenzufassen und den Nutzern redaktionell ausgewählte Inhalte zu präsentieren.

Schon vor Monaten wurde im Rahmen von Teardowns ein Bereich entdeckt, der aktuell die Bezeichnung Cubes trägt und bis heute in nur sehr kleinen Schritten weiterentwickelt wird. Dabei dürfte es sich um eine neue Anlaufstelle innerhalb des Play Store handeln, vielleicht auch um eine neue Startseite. Diese wurde bekanntlich erst kürzlich mit Kurzvideos „aufgewertet“ und mit Cubes steht der nächste Schritt bevor. Auf den unten eingebundenen Screenshots könnt ihr das sehen.

Worum es sich bei Cubes genau handelt, ist nicht bekannt. Es zeigt sich lediglich eine Standard-Auflistung in Form eines Gitters, dessen Inhalte in unterschiedlichen Kategorien sortiert werden können. Interessanterweise werden alle Platzhalter mit „Cube“ bezeichnet. Außerdem gibt es am unteren Rand eine weitere Navigation zwischen diesen Cubes. Zusätzlich gibt es ein Homescreen-Widget, das uns mit den Icons sowie einzelnen Strings zeigt, was darin aufgenomme werden könnte.









– enable_food_cube

– enable_games_cube

– enable_listen_cube

– enable_read_cube

– enable_shopping_cube

– enable_social_cube

– enable_watch_cube

Auch hier ist selbst unter der Haube die Rede von „Cube“. Es zeigt sich, dass man darin die Inhalte Food, Games, Listen (Hören), Read (Lesen), Shopping, Social und Watch (TV/Video) unterbringen will. Das passt alles recht gut zum Play Store, denn auch Anbindungen von Filmen sowie Musik waren der Plattform in der Vergangenheit nicht fremd. Was sich daraus allerdings formen wird, ist noch nicht absehbar. Bisher wissen wir nur, dass ein Paket mit mehr als 15 Apps hinterlegt ist, die im Bereich Videostream gezeigt werden sollen.

Es dürfte noch einige Monat dauern, bis wir hier mehr Details erfahren.

[The SpAndroid]