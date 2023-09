Google Messages: SMS und RCS-Nachrichten auf einem anderen Smartphone abrufen – neues Feature kommt

Mit Google Messages hat Google eine recht simple Messenger-Lösung im Portfolio, die sowohl mit SMS- als auch RCS-Nachrichten umgehen kann. Schon seit langer Zeit lässt sich der Messenger Plattform-übergreifend sowohl am Smartphone als auch im Web nutzen, wobei die Verbindung sehr schnell über einen QR-Code hergestellt wird. Jetzt arbeitet man daran, den Messenger auch auf einem anderen Smartphone nutzen zu können.



Die Nutzung von Google Messages im Web ist sehr bequem, denn darüber könnt ihr direkt am Laptop Nachrichten per SMS oder RCS empfangen und versenden – allen voran sehr praktisch für die zahlreichen 2FA-Webseiten. Die Nutzung am Smartphone und Computer kann parallel erfolgen, mit ein- und demselben Konto. Was bisher allerdings nicht nativ möglich ist, ist die Nutzung auf einem anderen Smartphone. Zwar lässt sich das über Umwege mit Nutzung der Webversion im Browser ermöglichen, aber schön ist das nicht.

Jetzt wurde durch einen Teardown der aktuellen App die kommende Möglichkeit entdeckt, Google Messages auch auf einem anderen Smartphone mit derselben Telefonnummer nutzen zu können. Daraus ergibt sich, dass Nachrichten von der Telefonnummer eines Smartphones auch an einem anderen Smartphone „empfangen“ werden können. Empfangen in Anführungszeichen, weil es sich tatsächlich nur um eine Art Weiterleitung handelt. Denn das Haupt-Smartphone muss aktiv sein, die Nachricht empfangen und an die Cloud senden und dann wiederum kann es am anderen Smartphone abgerufen werden.

Das Feature scheint noch in einem recht frühen Stadium der Entwicklung zu sein und dürfte daher noch einige Monate benötigen, bis es für alle Nutzer ausgerollt werden kann.

