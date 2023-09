Android 14: Google veröffentlicht überraschend vierte fünfte Beta für die Pixel-Smartphones – bringt Bugfixes

Alles wartet auf den finalen Release von Android 14, der eigentlich für gestern erwartet wurde, doch Google legt schon wieder einen Zwischenstopp ein, bevor man endlich den Startschuss geben kann: Man hat die Android 14 Beta 5.3 veröffentlicht, die für alle Pixel-Smartphones im Beta-Programm ausgerollt wird und eine Reihe von Problemen behebt. Mit neuen Features ist in diesem Stadium natürlich nicht mehr zu rechnen.



Erst vor zwei Wochen hatte Google die Android 14 Beta 5.2 veröffentlicht und jetzt legt man noch einmal nach mit einem kleineren Bugfix-Update nach, das in der Form eigentlich nicht geplant gewesen ist – übrigens genauso wie die letzten beiden Releases. Diese Version umfasst eine Reihe von Bugfixes, die ihr im folgenden in der automatischen Übersetzung nachlesen könnt. Vielleicht wart ihr ja auch von einem der Probleme betroffen und könnt Android 14 endlich wieder in vollen Zügen genießen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Apps in einigen Fällen abstürzten, nachdem eine CallStyle Benachrichtigung veröffentlicht wurde.

Benachrichtigung veröffentlicht wurde. Verschiedene Probleme wurden behoben, die zu Unterbrechungen des Anrufs oder des Netzbetreiberdienstes führen konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das System einen ineffizienten Pfad verwendete, wenn es CPU-Einschränkungen für Apps auferlegte, die im Hintergrund ausgeführt wurden.

Behobene Probleme SurfaceFlinger führten zu einem Verlust der Systemleistung.

führten zu einem Verlust der Systemleistung. Es wurde ein Problem auf Pixel Fold- und Pixel Tablet-Geräten behoben, bei dem die Taskleiste während der Interaktion manchmal unsichtbar wurde.

Es wurde ein Problem auf Pixel Fold- und Pixel Tablet-Geräten behoben, bei dem die Animation auf animierten Hintergrundbildern beim Starten von Apps stotterte.

Es wurde ein Problem auf Pixel Fold-Geräten behoben, bei dem das Schnittstellenlayout beim Anpassen des Startbildschirms falsch ausgerichtet war.

Es wurde ein Problem auf Pixel Fold-Geräten behoben, bei dem die Uhr auf dem Sperrbildschirm während der Animation flackerte.

Verschiedene Probleme behoben, die die Systemstabilität und -leistung beeinträchtigten.

Wie ihr die Beta installieren könnt, haben wir euch in diesem Artikel beschrieben.

